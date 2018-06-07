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В тонущем в мусоре Подмосковье отменяют субботники: возить отходы все равно уже некуда
10 июня 2018 г. | Время публикации 15:20 | Последние изменения 18:27
Рубрики: Экология  
 
© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Максим Блинов
Ситуация с мусором в Московской области достигла такой стадии, что местные жители потеряли возможность проводить даже субботники: в них пропал малейший смысл, поскольку возить порубочные остатки и мусор все равно некуда. В некоторых садовых товариществах субботники не организуются уже месяцами, мусор там валяется по обочинам и в кустах.

Как отмечает на своей странице в Facebook глава московского областного отделения ВООПиК ("Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры") Евгений Соседов, под угрозой срыва оказался и сезон субботников в подмосковных усадьбах, где всегда большой объем срубленной сорной растительности.

"Никто из ответственных областных и муниципальных органов ничем помочь не может, даже имея такое желание. Разве что возить в Щелканово, где валят мусор среди родниковых озер и избивают женщин, вышедших защитить родные места. Вот такие результаты работы губернатора Подмосковья и мэра Москвы, в сентябре их перевыборы", - возмутился Соседов.

Отметим, что жители Московской области записали немало обращений по поводу экологии и ситуации с мусорными полигонами президенту России Владимиру Путину, однако глава государства в ходе недавней прямой линии эту проблему практически проигнорировал. Активисты надеялись услышать в эфире хотя бы вопрос от "заготовленного" властями экоактивиста, чтобы Воробьеву пришлось отчитываться за происходящее. Не случилось и этого.

При этом президент сообщил, что до 2024 года планируется построить 200 заводов по утилизации мусора, а вся программа рассчитана на возведение 238 предприятий. Он также заявил, что утилизация не всегда предполагает сжигание, против которого выступают жители и экологи. "Речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку, при сжигании отходов, а речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями", - сказал Путин.
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