

Сторонники Грудинина провели митинг в центре Москвы (ВИДЕО) Рубрики: Общество

youtube.com



На столичном митинге присутствовали глава коммунистической партии Геннадий Зюганов, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, а также сам Грудинин. "У нас митинг "Честные выборы - победа народа". В декабре я думал выборы будут честными. Но власть очень испугалась. Испугалась кандидата от КПРФ", - заявил со сцены кандидат в президенты.



Основную часть своего выступления Грудинин посвятил опровержению слухов. "Знаете как испортить свое прошлое? Согласиться баллотироваться президентом. Я о себе такого узнал, чего не знал никогда в жизни. И могу вам сказать, что вряд ли кто-то в стране может сказать, что семья Грудинина и сам Грудинин богаче, чем семьи Собчаков, Жириновских, Титовых и нынешнего президента", - подчеркнул он.



"Меня называют олигархом. У нас никогда не было пайщиков, но, оказывается, я их обманул. У меня, оказывается, есть счета, о которых я не знал никогда. И все это только от одного - власть испугалась. Она испугалась, что люди придут на выборы и проголосуют", - добавил Грудинин.







Согласно информации, опубликованной на



Между тем Удальцов у себя в



Ура!!! Кандидат от народа! Аж 200 человек!!!🤦🏼‍♂️😂😂😂 pic.twitter.com/TSS4WRJ4Ac— Сергей А. Колегов (@kolegov_sergey) 10 марта 2018 г. В субботу утром на Театральной площади возле памятника Карлу Марксу состоялся согласованный с городскими властями митинг сторонников кандидата в президенты России Павла Грудинина. В мероприятии, проходившем под лозунгом "Честные выборы - победа народа", приняли участие несколько сотен человек. Аналогичные акции сегодня проходят и в других городах страны.На столичном митинге присутствовали глава коммунистической партии Геннадий Зюганов, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, а также сам Грудинин. "У нас митинг "Честные выборы - победа народа". В декабре я думал выборы будут честными. Но власть очень испугалась. Испугалась кандидата от КПРФ", - заявил со сцены кандидат в президенты.Основную часть своего выступления Грудинин посвятил опровержению слухов. "Знаете как испортить свое прошлое? Согласиться баллотироваться президентом. Я о себе такого узнал, чего не знал никогда в жизни. И могу вам сказать, что вряд ли кто-то в стране может сказать, что семья Грудинина и сам Грудинин богаче, чем семьи Собчаков, Жириновских, Титовых и нынешнего президента", - подчеркнул он."Меня называют олигархом. У нас никогда не было пайщиков, но, оказывается, я их обманул. У меня, оказывается, есть счета, о которых я не знал никогда. И все это только от одного - власть испугалась. Она испугалась, что люди придут на выборы и проголосуют", - добавил Грудинин.Согласно информации, опубликованной на сайте московского управления МВД, в мероприятии приняли участие около 700 человек. "Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности, нарушений общественного порядка не допущено", - заявили в ведомстве.Между тем Удальцов у себя в Twitter пишет, что на митинг вышли "около 5 тысяч человек - представители КПРФ, "Левого фронта", Комсомола, ПДС НПСР и других организаций". Впрочем, судя по фотографиям в социальных сетях, подобная оценка сильно завышена.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 10.03.2018 15:36 2 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00