

Жители подмосковного Сергиева Посада пригрозили властям массовой голодовкой Рубрики: Общество

altgazeta.ru



Так, чеховский депутат Николай Дижур в ходе своего выступления заявил, что нужно требовать отставки Воробьева. "Это он в последние годы закрыл десятки мусорных полигонов, чтобы перераспределить миллиарды доходов в свой карман. В Волоколамске вчера жителей, протестующих против свалки, задержали, оштрафовали. Пенсионера избили, а в полицию попала семилетняя девочка. А Воробьев говорит, что его главная заслуга - выстраивание диалога с жителями". Это преступная банда, которая живет за наш счет", - цитирует Дижура портал



Местный депутат Игорь Большаков, в свою очередь, назвал Путина главным виновником происходящего. "Сколько мы ни пишем президенту - в ответ одни отписки. Что, Путин не видит, какой у него губернатор в Подмосковье? Мы не должны поддерживать действующего президента на выборах. Он не оправдал доверие людей", - подчеркнул он.







Оппозиционный журналист Андрей Трофимов, который за свою деятельность регулярно



Участники митинга напомнили, что недавно губернатор Подмосковья отписал под свалку крупный участок в 55 гектаров рядом с деревней Сахарово. При этом в 2014 году жителям удалось отстоять эти земли, убедив чиновников, что мусорный полигон не может находиться в самой высокой точке района, ниже которой расположены деревни и фермы. "Мы отравим половину России, если согласимся, чтобы этот полигон работал", - заявил один из выступающих.



В итоговой резолюции жители Сергиева Посада составили перечень требований, и если они не будут выполнены, горожане намерены объявить голодовку прямо у Троице-Сергиевой лавры. "Пусть туристы видят, до чего нас довела власть", - отметили горожане. Жители подмосковного города Сергиев Посад накануне собрались на Красногорской площади перед Троице-Сергиевой Лаврой, чтобы потребовать отставки главы района Михаила Токарева, который, по мнению граждан, виноват в неконтролируемом росте тарифов, проблемах дольщиков, переводах земель под свалки и "распиле средств" на бессмысленном благоустройстве. Участники мероприятия также раскритиковали действия губернатора области Андрея Воробьева и президента страны Владимира Путина.Так, чеховский депутат Николай Дижур в ходе своего выступления заявил, что нужно требовать отставки Воробьева. "Это он в последние годы закрыл десятки мусорных полигонов, чтобы перераспределить миллиарды доходов в свой карман. В Волоколамске вчера жителей, протестующих против свалки, задержали, оштрафовали. Пенсионера избили, а в полицию попала семилетняя девочка. А Воробьев говорит, что его главная заслуга - выстраивание диалога с жителями". Это преступная банда, которая живет за наш счет", - цитирует Дижура портал Activatica Местный депутат Игорь Большаков, в свою очередь, назвал Путина главным виновником происходящего. "Сколько мы ни пишем президенту - в ответ одни отписки. Что, Путин не видит, какой у него губернатор в Подмосковье? Мы не должны поддерживать действующего президента на выборах. Он не оправдал доверие людей", - подчеркнул он.Оппозиционный журналист Андрей Трофимов, который за свою деятельность регулярно подвергается нападкам , отметил, что прошедший 9 марта митинг - самый массовый в городе за последние годы. "В других странах народ друг друга поддерживает, выходит вместе, плечом к плечу. Я рад, что в Сергиевом Посаде уже есть зачатки солидарности и гражданского общества", - заявил он.Участники митинга напомнили, что недавно губернатор Подмосковья отписал под свалку крупный участок в 55 гектаров рядом с деревней Сахарово. При этом в 2014 году жителям удалось отстоять эти земли, убедив чиновников, что мусорный полигон не может находиться в самой высокой точке района, ниже которой расположены деревни и фермы. "Мы отравим половину России, если согласимся, чтобы этот полигон работал", - заявил один из выступающих.В итоговой резолюции жители Сергиева Посада составили перечень требований, и если они не будут выполнены, горожане намерены объявить голодовку прямо у Троице-Сергиевой лавры. "Пусть туристы видят, до чего нас довела власть", - отметили горожане.



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