Полиция задержала участников пикетов против мусоросжигательного завода вблизи Наро-Фоминска

В Московской области на Киевском шоссе на въезде в Наро-Фоминск в субботу, 10 марта, полиция задержала участников одиночных пикетов против строительства мусоросжигательного завода, которое должно стартовать уже в апреле этого года. Как рассказала радиостанции "Эхо Москвы"
одна из задержанных, местная активистка Татьяна Павлова, в общей сложности в акции принимало участие около 15 человек.
"Мы проводили одиночные пикеты вдоль Киевского шоссе. Человек 15 было, наверное. Подъехала полиция и забрала. В данный момент я нахожусь в ОВД, меня опрашивают", - рассказала Павлова, отметив, что обвинения ей к настоящему моменту не выдвигали, а основания для задержания не озвучивали.
"Говорят, что будем проверять, насколько законно вы действовали. А мы действовали абсолютно в рамках закона, у нас были одиночные пикеты, пикетчики стояли на определенном расстоянии друг от друга - больше 50 метров. Не знаю, что дальше - либо будет составлен протокол, если решат найти какие-то нарушения, либо отпустят", - добавила активистка.
На минувшей неделе в Подмосковье прошли несколько крупных митингов
против мусоросжигательных заводов и соседства со зловонными свалками. В Наро-Фоминске участники акции потребовали отменить проект "Чистая страна", предполагающий строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье, включая предприятие в деревне Могутово вблизи Наро-Фоминска.
Выступающие говорили, что власти собираются устроить экоцид и отнять у многих единственное место отдыха, построив в дачной зоне объект I класса опасности. Митинг получился массовым несмотря на то, что был согласован в неудобном месте, удаленном от жилых кварталов, и то, что 80% жителей города составляют бюджетники, которые боятся выходить на протестные акции.
7 марта активисты привезли в Администрацию президента РФ многочисленные обращения против строительства мусоросжигательных заводов, однако их выгнали
из здания, пригрозив вызвать полицию.