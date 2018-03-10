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На МКАД выгорел дотла областной рейсовый автобус
10 марта 2018 г. | Время публикации 11:32
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Областной рейсовый автобус в субботу утром загорелся на Московской кольцевой автодороге (МКАД), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

"По предварительным данным, в результате технической неисправности произошло самовозгорание автобуса в районе пересечения МКАД с трассой М4 "Дон", - отметил собеседник агентства.

Пассажиров успели оперативно эвакуировать из автобуса. На дорожную ситуацию на данном участке МКАД инцидент практически не повлиял.

На появившихся в социальных сетях фотографиях можно видеть, как транспортное средство буквально целиком поглощено огнем, а с места происшествия поднимался столб черного дыма. На место оперативно прибыли экстренные службы города, которые справились с возгоранием.

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