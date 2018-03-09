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Северный участок "салатовой" линии метро закрылся на сутки
10 марта 2018 г. | Время публикации 10:45
Рубрики: Метрополитен  
 
Агентство городских новостей "Москва"
Две станции московского метрополитена - "Бутырская" и "Фонвизинская" закрылись в субботу в связи с работами по присоединению трех новых станций к Люблинско-Дмитровской линии. Со станции "Петровско-Разумовская" пассажиры могут проехать только по "серой" ветке. В обычном режиме подземка заработает с 5:30 утра 11 марта.

Как сообщалось ранее, в течение субботы на время проведения работ между станциями "Владыкино" и "Марьина роща" с интервалом около одной минуты будут курсировать компенсационные автобусы маршрута "КМ". Первый автобус отправился в рейс в 5:10, а последний уйдет в 1:55.

"Для управления пассажиропотоком вблизи станций "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена и работники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут", - сообщили в "Мосгортрансе".

Отметим, что временные ограничения на участке от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской" связаны с вводом в эксплуатацию станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

В мэрии ожидают, что с открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно около 150 тысяч пассажиров.

Заммэры Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее заявил, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта. По его словам, строительные работы на этих станциях уже завершены. "Сейчас идет пусконаладка, монтаж оборудования, фактически мы вышли на финишную прямую", - отметил чиновник.
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