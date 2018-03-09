

Северный участок "салатовой" линии метро закрылся на сутки Рубрики: Метрополитен

Агентство городских новостей "Москва"



Как сообщалось ранее, в течение субботы на время проведения работ между станциями "Владыкино" и "Марьина роща" с интервалом около одной минуты будут курсировать



"Для управления пассажиропотоком вблизи станций "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена и работники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут", - сообщили в "Мосгортрансе".



Отметим, что временные ограничения на участке от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской" связаны с вводом в эксплуатацию станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".



В мэрии ожидают, что с открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно около 150 тысяч пассажиров.



Заммэры Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее заявил, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта. По его словам, строительные работы на этих станциях уже завершены. "Сейчас идет пусконаладка, монтаж оборудования, фактически мы вышли на финишную прямую", - отметил чиновник. Две станции московского метрополитена - "Бутырская" и "Фонвизинская" закрылись в субботу в связи с работами по присоединению трех новых станций к Люблинско-Дмитровской линии. Со станции "Петровско-Разумовская" пассажиры могут проехать только по "серой" ветке. В обычном режиме подземка заработает с 5:30 утра 11 марта.Как сообщалось ранее, в течение субботы на время проведения работ между станциями "Владыкино" и "Марьина роща" с интервалом около одной минуты будут курсировать компенсационные автобусы маршрута "КМ". Первый автобус отправился в рейс в 5:10, а последний уйдет в 1:55."Для управления пассажиропотоком вблизи станций "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена и работники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут", - сообщили в "Мосгортрансе".Отметим, что временные ограничения на участке от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской" связаны с вводом в эксплуатацию станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".В мэрии ожидают, что с открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно около 150 тысяч пассажиров.Заммэры Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее заявил, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта. По его словам, строительные работы на этих станциях уже завершены. "Сейчас идет пусконаладка, монтаж оборудования, фактически мы вышли на финишную прямую", - отметил чиновник.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 марта 2018 г. Бесплатные автобусы запустят на время закрытия двух станций Люблинско-Дмитровской линии метро

На автобусах маршрута "КМ" можно будет доехать от "Владыкино" до "Марьиной Рощи" и обратно, а также до закрытых станций "Фонвизинская" и "Бутырская". Интервал движения составит около одной минуты.



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