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Воробьев пообещал взять на контроль ситуацию с полигоном "Ядрово", который пытались заблокировать местные жители
10 марта 2018 г. | Время публикации 16:55 | Последние изменения 18:51
Рубрики: Экология  
 
Global Look Press
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал взять на личный контроль ситуацию на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе, где на этой неделе произошли масштабные протесты, для усмирения которых на место стянулись несколько автобусов ОМОНа. Между тем в региональном Министерстве экологии заявили, что уже через две недели на полигоне начнется монтаж системы дегазации.

"Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу в целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня", - говорится в сообщении Минэкологии Московской области, которое цитирует агентство "Интерфакс".

Глава ведомства Александр Коган сообщил, что на данный момент форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако из-за осложнения обстановки и многочисленных жалоб решено открыть новую карту в течение двух недель.

"Старая карта закрывается, через две недели начнутся работы по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем старая карта будет накрыта водо- и газонепроницаемыми материалами для купирования запахов и предотвращения просачивания фильтрата", - рассказал министр.

Вблизи полигона также размещены две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха. В течение ближайших дней там будут установлены еще две станции.

Напомним, неделю назад жители Волоколамска вышли на пятитысячный митинг, требуя закрыть "Ядрово". Люди говорили, что в районе невозможно дышать из-за соседства со свалкой, жаловались на плохое самочувствие и аллергии. Они также рассказали, что ходят по улицам в респираторах и закупают противогазы, а дома не могут открывать окна.

6 марта власти Волоколамского района ввели на полигоне режим чрезвычайной ситуации, хотя жители требовали ввести его на всей территории Волоколамского района. Резкий запах, вынудивший жителей митинговать, власти объяснили залповыми выбросами свалочного газа. Закрывать полигон не планируется, там обещают начать рекультивацию, а через три месяца ликвидировать неприятный запах.

В пятницу, 9 марта, участники протестной акции попытались помешать проезду мусоровозов на территорию свалки. Прибывшие на место отряды полиции грубо задержали нескольких человек, выхватив их из толпы случайным образом. Как итог, в отношении девяти человек были составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, в отношении еще двух - по статье 20.2 КоАП о нарушении при проведении митинга.
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