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Собянин анонсировал открытие на территории бывшей промзоны ЗИЛ крупнейшей в России школы
10 марта 2018 г. | Время публикации 17:04 | Последние изменения 19:19
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter анонсировал строительство крупной школы на территории бывшей промзоны ЗИЛ. По словам градоначальника, новое учебное заведение станет самым крупным в России и сможет одновременно принимать около двух с половиной тысяч ребят.

"В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят. На базе школы сделаем детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования", - сообщил Собянин.

ТАСС отмечает, что "Кванториум" в технополисе "Москва" был создан в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Новая модель системы дополнительного образования детей", реализуемой в ряде регионов России. На сегодняшний день такие технопарки работают в Москве, Набережных Челнах, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.

Горожане в комментариях к публикации Собянина излишней радости от грядущей стройки не проявили. "Это ошибка организовывать большие школы, потому что страдает не только эффективность обучения, но, очень важно, воспитательный процесс", - пишет один из пользователей. Другая москвичка добавила "Ох, кто-то денег попилит, а потом в Лондон".

Отметим, что одна инновационная школа, анонсированная Собяниным, уже превратилась в долгострой. Речь идет о детской школе искусств имени Глинки в районе Печатники. Возведение этого учреждения должно было завершиться до конца марта, однако на стройплощадке сейчас можно увидеть лишь заброшенный пустырь и вырытую яму под фундамент. Там нет ни техники, ни рабочих, ни каких-либо других признаков ведущихся работ.

Примечательно, что в ноябре прошлого года муниципальный депутат-единоросс Николай Акимов заявил, что строительство школы искусств "началось полным ходом". Собянин же писал, что "детская школа искусств имени Глинки, которая четверть века снимала помещение, скоро переедет". Судя по всему, это "скоро" растянется по меньшей мере до 2019 года, и это при самом благополучном развитии событий.
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