Собянин анонсировал открытие на территории бывшей промзоны ЗИЛ крупнейшей в России школы

4 марта 2018 г. Разрекламированная властями школа искусств им. Глинки за полтора года строительства так и осталась заброшенной ямой

Мэр Сергей Собянин в сентябре обещал, что школа будет открыта уже скоро. Муниципальный депутат-единоросс Акимов утверждал, что работы идут "полным ходом". На деле же к строительству никто даже не приступил.