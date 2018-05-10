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До плюс 26 градусов потеплеет в начале следующей недели
10 мая 2018 г. | Время публикации 14:00 | Последние изменения 16:01
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Ясная и сухая погода задержится в Москве до конца недели, в начале следующей столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Как уточняется, в ночь на 11 мая ожидается 4-6 градусов в столице и 1-6 градусов тепла в Подмосковье. Днем прогнозируется солнечная погода, воздух продолжит прогреваться, после полудня в Москве ожидается 17-19 градусов, в Подмосковье - 14-19 градусов. Местами ожидается усиление северо-восточного ветра до 15 м/с.

В субботу, 12 мая, ночью в Москве 8-10 градусов и 5-10 градусов по области, в воскресенье, 13 мая, будет еще на пару градусов теплее. Днем температура будет повышаться до 21-23 градусов в Москве и 19-24 градусов в Подмосковье. В понедельник, 14 мая, по-прежнему без осадков, ночью 7-12 градусов, днем 21-26 градусов. Во вторник, 15 мая, местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет отмечаться 9-14 градусов, днем 19-24 градусов тепла.
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Четверг, 10 мая 2018 г. // Последняя новость 20:34
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