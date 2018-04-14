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Москва впервые вошла в пятерку самых привлекательных для инвесторов городов Европы
10 мая 2018 г. | Время публикации 15:49 | Последние изменения 17:39
Рубрики: Экономика  
 
Global Look Press
Москва впервые вошла в топ-5 городов Европы по привлекательности для инвесторов по версии Financial Times, заявил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов. Его слова приводит РИА "Новости".

Как отметили власти, в рейтинге инвестиционной привлекательности городов Европы, который раз в два года публикует Financial Times, Москва заняла пятое место среди крупнейших мегаполисов Европы, поднявшись на два места и опередив такие европейские столицы, как Хельсинки, Варшава, Берлин и Стокгольм. В списке самых привлекательных для иностранных инвестиций городов Восточной Европы Москва второй раз подряд заняла первое место. В тройку лидеров вместе с ней вошли Варшава и Бухарест.

"Реализуя комплексную программу поддержки инвестиций, Москва успешно вышла на уровень ведущих мегаполисов Европы по простоте и удобству ведения бизнеса. А благодаря многочисленным льготам и преференциям, предоставляемым городом, работать в Москве инвестору выгоднее. Во многом поэтому Москва ежегодно привлекает порядка 50% всех иностранных инвестиций, приходящих в Россию", — добавил Ефимов. Напомним, ранее о высоком уровне инвестиций в основной капитал по столице и самой низкой в стране безработице заявил глава государства Владимир Путин.

Аналитическое подразделение Financial Times составляет рейтинг европейских городов и регионов будущего раз в два года, чтобы определить самые привлекательные города с точки зрения иностранных инвесторов. Основным источником данных для рейтинга служат ресурсы Financial Times, посвященные прямым иностранным инвестициям. При составлении рейтинга используется 10-балльная система оценки по таким показателям, как экономический потенциал, сфера труда, издержки ведения бизнеса, инфраструктура и благоприятность среды для ведения бизнеса.

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