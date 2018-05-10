

Изображения Мстителей, играющих в футбол, появились в центре столицы Рубрики: Городская инфраструктура

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



На фасадах уже появились несколько граффити, которые создал уличный художник из Аргентины Мартин Рон. Он входит в десятку лучших мировых авторов, работающих в жанре стрит-арт.



Так, на офисном здании по адресу: улица Солженицына, дом 1/5 изображены супергерои из популярной киносаги "Мстители". На картине Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка, Чудо-женщина и другие персонажи играют с футбольными мячами. Граффити высотой более восьми метров расположены на стене, которая выходит на Таганскую площадь.



Еще одно граффити появилось на торце пятиэтажного жилого дома на проспекте Маршала Жукова: Мартин Рон нарисовал подростка перед броском мяча на игровое поле. До конца июня в Москве появится еще несколько стрит-арт объектов. Одна картина появится на юго-западе в районе Коньково, другая — в одном из районов на юго-востоке столицы. На фасадах московских домов в рамках ежегодного фестиваля стрит-арта MOST появятся граффити иностранных уличных художников, сообщается на портале мэрии Москвы . Уличные картины будут посвящены Чемпионату мира по футболу, их создание должно завершиться к середине июня.На фасадах уже появились несколько граффити, которые создал уличный художник из Аргентины Мартин Рон. Он входит в десятку лучших мировых авторов, работающих в жанре стрит-арт.Так, на офисном здании по адресу: улица Солженицына, дом 1/5 изображены супергерои из популярной киносаги "Мстители". На картине Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка, Чудо-женщина и другие персонажи играют с футбольными мячами. Граффити высотой более восьми метров расположены на стене, которая выходит на Таганскую площадь.Еще одно граффити появилось на торце пятиэтажного жилого дома на проспекте Маршала Жукова: Мартин Рон нарисовал подростка перед броском мяча на игровое поле. До конца июня в Москве появится еще несколько стрит-арт объектов. Одна картина появится на юго-западе в районе Коньково, другая — в одном из районов на юго-востоке столицы.



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