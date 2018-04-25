Пожилая москвичка заявила, что ее квартиру хотят взорвать во время салюта Рубрики: Происшествия

Агентство городских новостей "Москва"



Утром 9 мая в полицию обратилась супружеская пара, проживающая в доме на улице Лосевская. Заявители пояснили, что у них произошел разговор с 80-летней соседкой по дому. Пенсионерка пояснила, что неизвестные хотят взорвать ее квартиру во время проведения праздничного салюта.



Пожилая женщина написала записки о предстоящем взрыве и раскидала в почтовые ящики соседей по подъезду. На место выезжали 10 полицейских, в том числе руководство ОВД "Ярославский". Правоохранители обследовали дом, однако взрывчатых веществ там обнаружено не было. Эвакуация жильцов не проводилась. Пенсионерке вызвали бригаду неотложной психиатрической помощи, полиция выясняет обстоятельства случившегося.



Кроме того, сообщение об угрозе взрыва поступило в торговый центр "Метрополис", где проводится эвакуация. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, дежурят врачи скорой помощи. Напомним, в конце апреля по столице прокатилась



В частности, полиция проверила дворец водного спорта "Фили" на Большой Филевской улице, дворец спорта "Крылья Советов" на улице Толбухина; дворец спорта "Москвич" на Волгоградском проспекте и ледовый дворец на Автозаводской улице. Также были обследованы цирк имени Юрия Никулина на Цветном бульваре и цирк "Радуга" на Флотской улице. Ни в одном здании взрывных устройств не оказалось. Личности звонивших устанавливаются.



Медики работают с пожилой жительницей столицы, которая в День Победы разослала соседям записки о том, что ее квартиру планируют взорвать во время праздничного салюта. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.Утром 9 мая в полицию обратилась супружеская пара, проживающая в доме на улице Лосевская. Заявители пояснили, что у них произошел разговор с 80-летней соседкой по дому. Пенсионерка пояснила, что неизвестные хотят взорвать ее квартиру во время проведения праздничного салюта.Пожилая женщина написала записки о предстоящем взрыве и раскидала в почтовые ящики соседей по подъезду. На место выезжали 10 полицейских, в том числе руководство ОВД "Ярославский". Правоохранители обследовали дом, однако взрывчатых веществ там обнаружено не было. Эвакуация жильцов не проводилась. Пенсионерке вызвали бригаду неотложной психиатрической помощи, полиция выясняет обстоятельства случившегося.Кроме того, сообщение об угрозе взрыва поступило в торговый центр "Метрополис", где проводится эвакуация. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, дежурят врачи скорой помощи. Напомним, в конце апреля по столице прокатилась новая волна ложных сообщений о минировании . Так, 24 апреля проверки анонимных сообщений об угрозе взрыва проводились в спорткомплексе "Олимпийский", четырех дворцах спорта и двух цирках.В частности, полиция проверила дворец водного спорта "Фили" на Большой Филевской улице, дворец спорта "Крылья Советов" на улице Толбухина; дворец спорта "Москвич" на Волгоградском проспекте и ледовый дворец на Автозаводской улице. Также были обследованы цирк имени Юрия Никулина на Цветном бульваре и цирк "Радуга" на Флотской улице. Ни в одном здании взрывных устройств не оказалось. Личности звонивших устанавливаются.



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