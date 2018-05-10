СК оценил ущерб от несанкционированного сброса отходов на подмосковном мусорном полигоне "Кучино" в 2,2 млрд рублей Рубрики: Экология

Пресс-служба администрации города Балашихи



По версии следствия, с октября 2012 по июнь 2017 года обвиняемые, имена которых не уточняются, достоверно знали о размещении за границами полигона на земельном участке, прилегающем к полигону "Кучино", отходов четвертого и пятого класса опасности объемом 560 тысяч тонн.



Оба обвиняемых допустили "несанкционированный сброс сточных вод в реку Пехорка с северо-восточной стороны полигона "Кучино", допустив тем самым превышение предельно допустимой концентрации веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.



"В ходе следствия установлено, что в должностные обязанности эколога ООО "Заготовитель" входило осуществление контроля за соблюдением на предприятии действующего экологического законодательства, предотвращение загрязнения окружающей среды и другое", - отметили в Следственном комитете.



В это же время мастер мусорного полигона отвечал за технологии обезвреживания отходов на полигоне, контроль за морфологическим составом отходов, недопущение ввоза на полигон отходов, не соответствующих по видам и классам опасности нормативам ООО "Заготовитель".



Ущерб государству от действий обвиняемых в виде загрязнения окружающей среды в СК оценили в 2 млрд 240 млн рублей.



В середине апреля в администрации Балашихи



На свалке также начали устанавливать систему дренажа для сбора опасного фильтрата из грунтовых вод и готовить фундамент для очистных сооружений. Для сбора фильтрата, который будет отправлен на очистные сооружения, по периметру "Кучино" пробурят шесть колодцев.



В конце марта глава Балашихи Сергей Юров объяснял, что основные земляные работы в рамках рекультивации "Кучино" начнутся



Отметим, что после закрытия "Кучино" и других подмосковных свалок сильно возросла нагрузка на полигон



Протесты непосредственно около полигона жители проводят с конца марта, там неоднократно проходили задержания. 27 марта с активистами встретился глава округа Денис Лебедев и пообещал решить проблему. Однако 28 марта приехал ОМОН и начал задерживать людей. Лебедев пояснил, что протесты переросли в



При этом он пообещал, что расширения полигона не будет: место захоронения отходов разместят в другом месте в Коломенском округе, "где полигон не будет беспокоить жителей". Лебедев также говорил, что ввоз мусора из Москвы ограничат. Рекультивация полигона "Воловичи" запланирована только на 2019 год. Следственный комитет по Московской области завершил расследование и передал в суд материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды) в отношении инженера по охране окружающей среды (эколога) ООО "Заготовитель" и мастера полигона ТБО "Кучино", расположенного в подмосковной Балашихе.По версии следствия, с октября 2012 по июнь 2017 года обвиняемые, имена которых не уточняются, достоверно знали о размещении за границами полигона на земельном участке, прилегающем к полигону "Кучино", отходов четвертого и пятого класса опасности объемом 560 тысяч тонн.Оба обвиняемых допустили "несанкционированный сброс сточных вод в реку Пехорка с северо-восточной стороны полигона "Кучино", допустив тем самым превышение предельно допустимой концентрации веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение."В ходе следствия установлено, что в должностные обязанности эколога ООО "Заготовитель" входило осуществление контроля за соблюдением на предприятии действующего экологического законодательства, предотвращение загрязнения окружающей среды и другое", - отметили в Следственном комитете.В это же время мастер мусорного полигона отвечал за технологии обезвреживания отходов на полигоне, контроль за морфологическим составом отходов, недопущение ввоза на полигон отходов, не соответствующих по видам и классам опасности нормативам ООО "Заготовитель".Ущерб государству от действий обвиняемых в виде загрязнения окружающей среды в СК оценили в 2 млрд 240 млн рублей.В середине апреля в администрации Балашихи сообщили о том, что склоны закрытого мусорного полигона "Кучино" начали укрывать временной геомембраной, чтобы снизить вредное воздействие свалки на близлежащие жилые микрорайоны.На свалке также начали устанавливать систему дренажа для сбора опасного фильтрата из грунтовых вод и готовить фундамент для очистных сооружений. Для сбора фильтрата, который будет отправлен на очистные сооружения, по периметру "Кучино" пробурят шесть колодцев.В конце марта глава Балашихи Сергей Юров объяснял, что основные земляные работы в рамках рекультивации "Кучино" начнутся не раньше лета . Он также предупредил, что выравнивание склонов полигона может привести к появлению неприятного запаха. Для его подавления на свалке будут работать аэрозольные пушки. А в феврале сообщалось, что рекультивацию могут перенести на осень именно из-за запаха Отметим, что после закрытия "Кучино" и других подмосковных свалок сильно возросла нагрузка на полигон "Воловичи" под Коломной. По итогам прошлого года там было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности. Жители соседних с полигоном поселков жалуются на вонь и опасаются, что летом ситуация ухудшится. Активисты также выступают против расширения свалки.Протесты непосредственно около полигона жители проводят с конца марта, там неоднократно проходили задержания. 27 марта с активистами встретился глава округа Денис Лебедев и пообещал решить проблему. Однако 28 марта приехал ОМОН и начал задерживать людей. Лебедев пояснил, что протесты переросли в "посиделки" При этом он пообещал, что расширения полигона не будет: место захоронения отходов разместят в другом месте в Коломенском округе, "где полигон не будет беспокоить жителей". Лебедев также говорил, что ввоз мусора из Москвы ограничат. Рекультивация полигона "Воловичи" запланирована только на 2019 год.



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