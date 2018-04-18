Максим Ликсутов раскритиковал балльную систему "Яндекс. Пробок"

19 апреля 2018 г. Власти Москвы не поверили в вечерние 10-балльные пробки

В ЦОДД заявили, что скорость движения транспорта вечером составляла 23 километра в час, и речь могла идти о девятибалльных пробках. В "Яндекс. Пробках" уточнили, что максимальная загруженность отмечалась в течение 15 минут.