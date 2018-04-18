Максим Ликсутов раскритиковал балльную систему "Яндекс. Пробок"

В мэрии Москвы считают несправедливыми оценки транспортной загруженности дорог, которые ставит "Яндекс". Об этом в интервью телеканалу РБК
заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
По мнению Ликсутова, баллы по оценке дорожной загруженности, которые выставляет "Яндекс", не показательны. Чиновник отмечает, что если в 2007 году оценка в 7 баллов соответствовала средней скорости в 20 километров в час, то сейчас — уже 22–23 километра в час. Заммэра предложил заменить баллы указаниями на среднюю скорость движения: по его словам, для автомобилистов и пассажиров этот показатель более понятен и очевиден. Он также заявил, что искать какой-либо компромисс с сервисом на этот счет "бесполезно".
В пресс-службе компании претензии Ликсутова прокомментировать отказались. Напомним, вечером 18 апреля сервис "Яндекс Пробки" зафиксировал в столице 10-балльную загруженность
, однако Центр организации дорожного движения Москвы посчитал неверными эти данные, заявив, что речь могла идти о 9-балльных пробках
. Аналитики "Яндекс.Пробок" продолжают настаивать на том, что пробки все же достигли максимальных 10 баллов, но продержались на этой отметке 15 минут.