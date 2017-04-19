Ради незаконного строительства домов в промзоне могут снести памятник героям войны

20 февраля 2018 г. В Москомархитектуре заверили, что не будут строить дома по программе реновации в промзонах

По словам Княжевской, все стартовые площадки по программе реновации находятся вне промзон, в промзонах могут появиться лишь парковки для кварталов реновации. Однако закон о реновации не запрещает строительство в промзонах.