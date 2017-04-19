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Ради незаконного строительства домов в промзоне могут снести памятник героям войны
10 мая 2018 г. | Время публикации 10:12
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Жители Лефортово обнаружили на сайте госзакупок тендер, в рамках которого планируется выстроить два жилых дома по программе реновации в промзонах. Также активисты опасаются сноса одного из памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом пишет в своем блоге в "Живом журнале" депутат совета депутатов Лефортово Александра Андреева.

Согласно тендерной документации, московский фонд реновации намерен заплатить почти 600 миллионов рублей для разработки проектной документации на строительство двух жилых домов в промзонах.

"Место для строительства выбрано адское: самая середина промзоны "Серп и молот", где почти 100 лет велось металлургическое производство. Где земля на много метров от поверхности пропитана всей таблицей Менделеева. Рядом с шоссе Энтузиастов, прямо над Третьим транспортным кольцом. Переселить людей в такое место – значит, заведомо обречь их на медленную и мучительную смерть", - возмущается депутат.

Более того, на территории проектирования находится памятник работникам завода Серп и молот, погибшим в Великой Отечественной войне, однако в документах об этом нет ни слова. Активисты опасаются, что речь идет о грядущем сносе памятника. Напомним, в Москомархитектуре неоднократно заявляли, что не планируют строить жилье в промзонах, там могут появиться только парковки для будущих районов. Однако в конце января столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в рамках реновации промзон на их территории планируется строить в том числе и жилье.

А в апреле прошлого года в СМИ появилась информация о жителях 13 сносимых пятиэтажек в микрорайоне Давыдково, которых мэрия решила выселять в бывшую промзону на улице Гжатская. Одному из горожан при этом уменьшили площадь новой квартиры и пригрозили, что если он не согласится на переезд добровольно, к делу подключат суд. Кроме того, запрет на строительство домов по реновации в промзонах не значится в соответствующем законе, и теоретически дома по программе реновации могут появиться и там.
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