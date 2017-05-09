NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
мая
pda
Поиск
Архив

Военные оркестры выступят летом в 12 парках Москвы и Александровском саду
10 мая 2018 г. | Время публикации 11:19
Рубрики: Развлечения  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Этим летом в Александровском саду и в столичных парках выступят 12 военных оркестров. Как сообщается на сайте столичной мэрии, первый концерт в Александровском саду состоится 19 мая, а последний — 18 августа. А с 26 мая по 11 августа музыка духовых оркестров будет звучать в 12 городских парках: парке Победы на Поклонной горе, Парке Горького, парке "Сокольники", саду "Эрмитаж", Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках "Красная Пресня", "Кузьминки" и "Зарядье".

Выступления музыкальных коллективов состоятся в рамках программы "Военные оркестры в парках", которую подготовила дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы. Эти выступления предваряют основные события фестиваля "Спасская башня", который пройдет на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.

Первый концерт программы "Военные оркестры в парках" состоится 19 мая в Александровском саду в 16:00, в остальные дни начало выступлений запланировано на 17:00. Как рассказали в пресс-службе департамента культуры, первые концерты военных оркестров фестиваля Спасская башня прошли в 2016 году на ВДНХ и были очень тепло приняты горожанами. После этого было решено сделать программу ежегодной, а в прошлом году увеличили количество площадок и концертов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
День Победы в столичных парках: Бал Победы, фестиваль шагающих оркестров и концерты военных песен
9 мая 2017 г.
День Победы в столичных парках: Бал Победы, фестиваль шагающих оркестров и концерты военных песен
В 20 парках выступят духовые оркестры и прозвучат песни военных лет, пройдут спектакли, кинопоказы и фейерверки. В Парке Горького появится инсталляция из солдатских писем с фронта и выставка военной техники.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.05.2018   12:42
3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 10 мая 2018 г. // Последняя новость 12:26
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>