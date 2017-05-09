Военные оркестры выступят летом в 12 парках Москвы и Александровском саду

Этим летом в Александровском саду и в столичных парках выступят 12 военных оркестров. Как сообщается на сайте столичной мэрии
, первый концерт в Александровском саду состоится 19 мая, а последний — 18 августа. А с 26 мая по 11 августа музыка духовых оркестров будет звучать в 12 городских парках: парке Победы на Поклонной горе, Парке Горького, парке "Сокольники", саду "Эрмитаж", Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках "Красная Пресня", "Кузьминки" и "Зарядье".
Выступления музыкальных коллективов состоятся в рамках программы "Военные оркестры в парках", которую подготовила дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы. Эти выступления предваряют основные события фестиваля "Спасская башня", который пройдет на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.
Первый концерт программы "Военные оркестры в парках" состоится 19 мая в Александровском саду в 16:00, в остальные дни начало выступлений запланировано на 17:00. Как рассказали в пресс-службе департамента культуры, первые концерты военных оркестров фестиваля Спасская башня прошли в 2016 году на ВДНХ и были очень тепло приняты горожанами. После этого было решено сделать программу ежегодной, а в прошлом году
увеличили количество площадок и концертов.