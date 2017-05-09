Военные оркестры выступят летом в 12 парках Москвы и Александровском саду

9 мая 2017 г. День Победы в столичных парках: Бал Победы, фестиваль шагающих оркестров и концерты военных песен

В 20 парках выступят духовые оркестры и прозвучат песни военных лет, пройдут спектакли, кинопоказы и фейерверки. В Парке Горького появится инсталляция из солдатских писем с фронта и выставка военной техники.