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Обманутые дольщики Новой Москвы подписали кровью обращение к президенту РФ: ВИДЕО
10 мая 2018 г. | Время публикации 13:10 | Последние изменения 13:54
Рубрики: Общество  
 
youtube.com/Dolevoe News
Обманутые дольщики, которые не получили квартиры в ЖК "Спортивный квартал" в Новой Москве, провели митинг, в ходе которого обратились за помощью к Владимиру Путину. Видеозапись акции появилась на YouTube.

Участники акции заявили, что "получили от чиновников тысячи отписок, но ключей от квартир до сих пор нет". Обращение к президенту дольщики подписывают кровью — на записи один из них режет себе руку ножом, а затем оставляет отпечаток на плакате. "Пролитая кровь как символ героического подвига отцов и дедов, должна показать власти, что обманутые ею люди в своей борьбе пойдут до конца, до последнего квадратного метра", — говорится в описании видео.



В апреле столичные власти заявили о намерении усилить контроль за реализацией проектов долевого строительства. Первым шагом в этом направлении должно стать создание "дорожной карты" по достройке ЖК "Царицыно". "Мы работу по контролю над застройщиками будем только усиливать. Не всем это нравится, но ради дольщиков мы готовы идти на многое и ужесточать контроль", - заявил заммэра Марат Хуснуллин. Сами же дольщики ЖК продолжают пикеты и акции протеста.

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