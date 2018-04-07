Обманутые дольщики Новой Москвы подписали кровью обращение к президенту РФ: ВИДЕО

Обманутые дольщики, которые не получили квартиры в ЖК "Спортивный квартал" в Новой Москве, провели митинг, в ходе которого обратились за помощью к Владимиру Путину. Видеозапись акции появилась на YouTube.
Участники акции заявили, что "получили от чиновников тысячи отписок, но ключей от квартир до сих пор нет". Обращение к президенту дольщики подписывают кровью — на записи один из них режет себе руку ножом, а затем оставляет отпечаток на плакате. "Пролитая кровь как символ героического подвига отцов и дедов, должна показать власти, что обманутые ею люди в своей борьбе пойдут до конца, до последнего квадратного метра", — говорится в описании видео.
В апреле столичные власти заявили о намерении усилить контроль за реализацией проектов долевого строительства. Первым шагом в этом направлении должно стать создание "дорожной карты" по достройке ЖК "Царицыно". "Мы работу по контролю над застройщиками будем только усиливать. Не всем это нравится, но ради дольщиков мы готовы идти на многое и ужесточать контроль", - заявил заммэра Марат Хуснуллин. Сами же дольщики ЖК продолжают пикеты и акции протеста.
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.