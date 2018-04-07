Обманутые дольщики Новой Москвы подписали кровью обращение к президенту РФ: ВИДЕО

26 апреля 2018 г. В столице после серии пикетов задержали 40 обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

Дольщики проводили пикеты на Тверской улице. Ранее на этой неделе они заселились в недостроенный дом и вывесили из окон баннер с призывом к мэру Москвы сдержать обещание и начать достройку проблемного ЖК в этом году.