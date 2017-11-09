NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
ноября
pda
Поиск
Архив

Зоозащитников задержали у Госдумы на третий день голодовки против "фиктивных" законов о животных
10 ноября 2017 г. | Время публикации 14:27 | Последние изменения 14:29
Рубрики: Законодательство, Животные  
 
Moscow-Live.ru
Полиция задержала трех зоозащитников на третий день проведения бессрочной голодовки возле здания Госдумы на Охотном Ряду. Активисты требовали рассмотрения во втором чтении законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Первое чтение прошло в марте. Летом парламентарии обещали принять закон в осеннюю сессию, однако в повестке Госдумы на ноябрь таких планов нет.

Вместо этого 8 ноября в Госдуму был внесен законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Инициаторы - депутаты "Единой России" Владимир Бурматов и Сергей Вострецов, представители "Справедливой России" Елена Драпеко и Олег Шеин - предлагают внести поправки в уже существующую статью 245 Уголовного кодекса и две статьи Уголовно-процессуального кодекса.

Законопроект предусматривает до трех лет лишения свободы за насилие над животными. Если оно совершено в составе группы, в присутствии детей или сопровождается демонстрацией в интернете или СМИ, наказание может увеличиться на срок до пяти лет. Депутаты также предлагают ввести другие виды наказаний в зависимости от обстоятельств - штрафы, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы.

"Все понимающие зоозащитники говорят о том, что предложенная статья является фикцией и полностью повторяет текст уже имеющейся нерабочей 245 статьи", - пишет в своем Facebook один из участников голодовки Юрий Корецких (Есман). Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на заседании подтвердил, что практика применения 245-й статьи УК "полностью не устраивает".

По данным МВД, до суда доходит всего около ста уголовных дел с обвинительным заключением в то время как зоозащитники и журналисты фиксируют "тысячи случаев жестокого обращения с животными". А к лишению свободы по этой статье за последние три года были приговорены только 6 человек. "Поэтому мы параллельно с принятием этого закона об ужесточении ответственности будем добиваться совершенствования правоприменительной практики. Мы не ограничимся тем, что на бумаге ужесточим это наказание, мы будем добиваться того, чтобы эта норма эффективно реализовывалась", - заявил Бурматов. Зоозащитники в свою очередь требуют принятия отдельного закона.

10 ноября Бурматов вышел к объявившим голодовку активистам. "Был долгий разговор, в ходе которого он говорил, что нужно не второе чтение, а работающий полноценный закон. Соответственно, второе чтение будут проводить только после написания всех подзаконных актов правительством", - рассказал Корецких, отметив, что зоозащитников переговоры не удовлетворили.

После разговора с Бурматовым Корецких и двух его соратниц, Веру Степанову и Екатерину Кыштымову, задержали за проведение несогласованной акции, сообщила ОВД-Инфо одна из девушек. По ее словам, поводом стали плакаты, стоявшие на земле возле активистов и повернутые надписями к стене. Активистов доставили в ОВД "Тверское".

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.11.2017   19:10
8
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 10 ноября 2017 г. // Последняя новость 18:48
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>