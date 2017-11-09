Зоозащитников задержали у Госдумы на третий день голодовки против "фиктивных" законов о животных

Полиция задержала трех зоозащитников на третий день проведения бессрочной голодовки возле здания Госдумы на Охотном Ряду. Активисты требовали рассмотрения во втором чтении законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Первое чтение прошло в марте. Летом парламентарии обещали принять закон в осеннюю сессию, однако в повестке Госдумы на ноябрь таких планов нет.
Вместо этого 8 ноября в Госдуму был внесен
законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Инициаторы - депутаты "Единой России" Владимир Бурматов и Сергей Вострецов, представители "Справедливой России" Елена Драпеко и Олег Шеин - предлагают внести поправки в уже существующую статью 245 Уголовного кодекса и две статьи Уголовно-процессуального кодекса.
Законопроект предусматривает до трех лет лишения свободы за насилие над животными. Если оно совершено в составе группы, в присутствии детей или сопровождается демонстрацией в интернете или СМИ, наказание может увеличиться на срок до пяти лет. Депутаты также предлагают ввести другие виды наказаний в зависимости от обстоятельств - штрафы, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы.
"Все понимающие зоозащитники говорят о том, что предложенная статья является фикцией и полностью повторяет текст уже имеющейся нерабочей 245 статьи", - пишет в своем Facebook
один из участников голодовки Юрий Корецких (Есман). Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на заседании подтвердил
, что практика применения 245-й статьи УК "полностью не устраивает".
По данным МВД, до суда доходит всего около ста уголовных дел с обвинительным заключением в то время как зоозащитники и журналисты фиксируют "тысячи случаев жестокого обращения с животными". А к лишению свободы по этой статье за последние три года были приговорены только 6 человек. "Поэтому мы параллельно с принятием этого закона об ужесточении ответственности будем добиваться совершенствования правоприменительной практики. Мы не ограничимся тем, что на бумаге ужесточим это наказание, мы будем добиваться того, чтобы эта норма эффективно реализовывалась", - заявил Бурматов. Зоозащитники в свою очередь требуют принятия отдельного закона.
10 ноября Бурматов вышел к объявившим голодовку активистам. "Был долгий разговор, в ходе которого он говорил, что нужно не второе чтение, а работающий полноценный закон. Соответственно, второе чтение будут проводить только после написания всех подзаконных актов правительством", - рассказал Корецких, отметив, что зоозащитников переговоры не удовлетворили.
После разговора с Бурматовым Корецких и двух его соратниц, Веру Степанову и Екатерину Кыштымову, задержали за проведение несогласованной акции, сообщила ОВД-Инфо
одна из девушек. По ее словам, поводом стали плакаты, стоявшие на земле возле активистов и повернутые надписями к стене. Активистов доставили в ОВД "Тверское".