Зоозащитников задержали у Госдумы на третий день голодовки против "фиктивных" законов о животных Животные Рубрики: Законодательство

Moscow-Live.ru



Вместо этого 8 ноября в Госдуму



Законопроект предусматривает до трех лет лишения свободы за насилие над животными. Если оно совершено в составе группы, в присутствии детей или сопровождается демонстрацией в интернете или СМИ, наказание может увеличиться на срок до пяти лет. Депутаты также предлагают ввести другие виды наказаний в зависимости от обстоятельств - штрафы, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы.



"Все понимающие зоозащитники говорят о том, что предложенная статья является фикцией и полностью повторяет текст уже имеющейся нерабочей 245 статьи", - пишет в своем



По данным МВД, до суда доходит всего около ста уголовных дел с обвинительным заключением в то время как зоозащитники и журналисты фиксируют "тысячи случаев жестокого обращения с животными". А к лишению свободы по этой статье за последние три года были приговорены только 6 человек. "Поэтому мы параллельно с принятием этого закона об ужесточении ответственности будем добиваться совершенствования правоприменительной практики. Мы не ограничимся тем, что на бумаге ужесточим это наказание, мы будем добиваться того, чтобы эта норма эффективно реализовывалась", - заявил Бурматов. Зоозащитники в свою очередь требуют принятия отдельного закона.



10 ноября Бурматов вышел к объявившим голодовку активистам. "Был долгий разговор, в ходе которого он говорил, что нужно не второе чтение, а работающий полноценный закон. Соответственно, второе чтение будут проводить только после написания всех подзаконных актов правительством", - рассказал Корецких, отметив, что зоозащитников переговоры не удовлетворили.



После разговора с Бурматовым Корецких и двух его соратниц, Веру Степанову и Екатерину Кыштымову, задержали за проведение несогласованной акции, сообщила



Полиция задержала трех зоозащитников на третий день проведения бессрочной голодовки возле здания Госдумы на Охотном Ряду. Активисты требовали рассмотрения во втором чтении законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Первое чтение прошло в марте. Летом парламентарии обещали принять закон в осеннюю сессию, однако в повестке Госдумы на ноябрь таких планов нет.Вместо этого 8 ноября в Госдуму был внесен законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Инициаторы - депутаты "Единой России" Владимир Бурматов и Сергей Вострецов, представители "Справедливой России" Елена Драпеко и Олег Шеин - предлагают внести поправки в уже существующую статью 245 Уголовного кодекса и две статьи Уголовно-процессуального кодекса.Законопроект предусматривает до трех лет лишения свободы за насилие над животными. Если оно совершено в составе группы, в присутствии детей или сопровождается демонстрацией в интернете или СМИ, наказание может увеличиться на срок до пяти лет. Депутаты также предлагают ввести другие виды наказаний в зависимости от обстоятельств - штрафы, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы."Все понимающие зоозащитники говорят о том, что предложенная статья является фикцией и полностью повторяет текст уже имеющейся нерабочей 245 статьи", - пишет в своем Facebook один из участников голодовки Юрий Корецких (Есман). Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на заседании подтвердил , что практика применения 245-й статьи УК "полностью не устраивает".По данным МВД, до суда доходит всего около ста уголовных дел с обвинительным заключением в то время как зоозащитники и журналисты фиксируют "тысячи случаев жестокого обращения с животными". А к лишению свободы по этой статье за последние три года были приговорены только 6 человек. "Поэтому мы параллельно с принятием этого закона об ужесточении ответственности будем добиваться совершенствования правоприменительной практики. Мы не ограничимся тем, что на бумаге ужесточим это наказание, мы будем добиваться того, чтобы эта норма эффективно реализовывалась", - заявил Бурматов. Зоозащитники в свою очередь требуют принятия отдельного закона.10 ноября Бурматов вышел к объявившим голодовку активистам. "Был долгий разговор, в ходе которого он говорил, что нужно не второе чтение, а работающий полноценный закон. Соответственно, второе чтение будут проводить только после написания всех подзаконных актов правительством", - рассказал Корецких, отметив, что зоозащитников переговоры не удовлетворили.После разговора с Бурматовым Корецких и двух его соратниц, Веру Степанову и Екатерину Кыштымову, задержали за проведение несогласованной акции, сообщила ОВД-Инфо одна из девушек. По ее словам, поводом стали плакаты, стоявшие на земле возле активистов и повернутые надписями к стене. Активистов доставили в ОВД "Тверское".



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