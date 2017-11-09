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В Печатниках избили активиста, который пытался помешать сжиганию мусора на незаконной свалке
10 ноября 2017 г. | Время публикации 09:37 | Последние изменения 09:58
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
В московском районе Печатники избили активиста Рустама Билялова, вызвавшего пожарных на незаконную свалку, где по ночам жгут мусор. Об этом пострадавший сообщил в своем Facebook. "При пожарных на меня напали и избили те, кто травит жителей каждую ночь. При этом пожарные не вмешивались", - пишет Билялов. У активиста повреждена губа, в больнице наложили несколько швов. По его словам, полиция установила личность злоумышленников, но не сообщила их.

Новую незаконную свалку, где сжигают мусор, обнаружили жители. "Мусор сжигают в 1 километре от жилых домов и поликлиники. Таким образом, во время любого ветра вредные частицы накрывают наш район", - сообщается на сайте Народного совета Печатников.

Сжигание мусора в городе запрещено. Образующиеся от этого вредные вещества провоцируют развитие рака. 6 ноября муниципальный депутат Максим Мотин написал заявление в полицию по поводу незаконной свалки, однако полиция "не смогла (да особо и не пыталась) попасть на территорию". Активисты намерены обратиться в прокуратуру и Следственный комитет.

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