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Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня
10 ноября 2017 г. | Время публикации 11:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве к утру 13 ноября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росгидромет. По данным ведомства, дожди начнутся в пятницу и продлятся как минимум до утра понедельника. В пятницу прирост осадков в Москве может составить до трех миллиметров, в субботу - до четырех мм, в воскресенье - до шести, а в ночь на понедельник - до четырех мм.

Дожди будут сопровождаться потеплением. В ночь на субботу в столице слабо положительные будет слабо положительная температура, днем - плюс 5-7 градусов. В воскресенье еще теплее: ночью - плюс 3-5, днем - 6-8 градусов. В пятницу и выходные сохранится ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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Пятница, 10 ноября 2017 г. // Последняя новость 18:48
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