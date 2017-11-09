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Ночные рейды в поисках детей без сопровождающих в Москве станут проводиться на постоянной основе
10 ноября 2017 г. | Время публикации 18:48
Рубрики: Дети  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти приняли решение на постоянной основе проводить рейды по пресечению фактов нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время на улицах города и в общественных местах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

По данным департамента, в текущем году было выявлено порядка 9 тысяч подобных фактов, из которых по более чем 6,3 тысячи были составлены протоколы об административных нарушениях как в отношении самих подростков, так и в отношении родителей. В ведомстве также отметили, что между педагогическими коллективами, родителями и рядом столичных департаментов будут организованы встречи по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей в семьях.

Административный кодекс Москвы предусматривает ответственность за нахождение детей, не достигших определенного возраста, в общественных местах с 23:00 до 6 утра без сопровождения родителей или "лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних".

Так, до 16 лет детям одним нельзя находиться в ночное время на стройплощадках, территориях, примыкающих к образовательным учреждениям, в парках, на автомагистралях и железнодорожных путях, в помещениях общего пользования и на крышах домов: за такое нарушение родителям грозит штраф от 100 до 500 рублей. Кроме того, до 18 лет запрещается находиться без родителей в заведениях общественного питания, развлечений или досуга, где предусмотрены продажа и распитие алкогольных напитков.
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Пятница, 10 ноября 2017 г. // Последняя новость 18:48
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