Эксперты упрекнули мэрию в тактике "запугивания и раскола" оппозиционных мундепов

6 октября 2017 г. В руководстве "Яблока" проблемы с выбором глав районных советов объяснили "демократическим процессом"

Председатель партии Эмилия Слабунова в то же время отметила, что в Хамовниках "столкнулись личные амбиции", а в Раменках проблемы возникли из-за вмешательства в выборы местной префектуры.