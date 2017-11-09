Эксперты упрекнули мэрию в тактике "запугивания и раскола" оппозиционных мундепов

С момента муниципальных выборов, прошедших в Москве в сентябре, прошло два месяца, однако столичные власти так и не предприняли попыток найти общий язык с представителями оппозиции, которые заработали большинство в советах депутатов сразу нескольких районов города. Вместо этого, как сетуют сами оппозиционеры, проигравшие единороссы создали целое движение против новых народных избранников, бывшие председатели советов отказываются складывать полномочия, а некоторых независимых мундепов уже пытались подкупить и запугать.
Один из муниципальных депутатов в беседе с порталом Znak.com
предположил, что, вероятно, ближе к выборам мэра Москвы в сентябре 2018 года власть будет еще больше стараться внести раскол между партией "Яблоко" и муниципальными депутатами-самовыдвиженцами. Он также предположил, что раскалывать будут и само "Яблоко", конфликт в котором и без того просматривается невооруженным глазом: уже на следующий день после муниципальных выборов бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и глава столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин повздорили
в соцсетях о том, кто больше достоин выдвигаться в градоначальники от этой партии. По данным СМИ, конфликт покинул публичное пространство лишь после того, как в ситуацию неформально вмешался лидер "Яблока" Григорий Явлинский.
По мнению руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева, столичные власти действительно делают ставку на сочетание запугивания и раскола. При этом вместо открытого противодействия независимым муниципальным депутатам предпринимаются попытки вытолкнуть главных оппонентов власти "за рамки институтов".
Впрочем, Кынев признал, что и у оппозиции нет единого координационного центра, который бы "грамотно и системно себя вел". "Чтобы из нынешних итогов муниципальных выборов вышло что-то серьезное, надо работать с депутатами, повесткой, программой. Пока мы видим это на уровне отдельных районов и команд, но не более", - отметил эксперт.
Доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман также заявила, что пока не видит единой тактики противодействия со стороны московских властей новым депутатам. Инциденты, которые происходили в некоторых районах, по ее мнению, связаны с собственными инициативами местных управ и префектур. "В тех районах, где большинство устойчиво, конфликтов не возникает, а промежуточные случаи - естественное поле борьбы и компромисса в меру ума и опытности участников", - добавила она.
Отметим, что в конце октября команда оппозиционера Константина Янкаускаса, взявшая большинство в муниципальном совете столичного района Зюзино, из-за проблем с единороссами
даже решила провести митинг в защиту местного самоуправления и против незаконных вмешательств в работу депутатов. Как ранее рассказывал Янкаускас, в Зюзино бывший глава местного совета Валентин Щербаков едва не сорвал заседание нового совета, попытавшись взять мероприятие под свой контроль. Затем, потерпев неудачу, он начал в приказном порядке требовать от новоизбранных депутатов-единороссов покинуть зал, где проходило собрание. Подобные случаи возникали в Черемушках
, Филевском парке
и других районах.