"Бесконечно вдохновляет": возле метро "Владыкино" установили антипарковочные столбики в форме фаллоса

Москвичи в соцсетях посмеялись над очередным "шедевром" благоустройства возле станции метро "Владыкино". Там установили антипарковочные столбики, формой напоминающие фаллос. "Это называется МАФ (малая архитектурная форма) - слово из трёх букв... Или это власти кагбэ говорят водителям: МАФ вам, а не бесплатную перехватывающую стоянку у метро!" - пишут горожане в группе "Автомобилисты Москвы"
на Facebook.
Помимо сомнительной композиции пользователи в комментариях отмечают и непрактичность столбиков: их уже плохо видно по вечерам, а зимой, когда выпадет снег, "будет видно совсем плохо".
Москвичи не в первый раз замечают фрейдистские мотивы в объектах столичного благоустройства. В конце сентября недоумение жителей Хамовников вызвали антипарковочные полусферы, зачем-то покрашенные в персиковый цвет и вызвавшие у некоторых ассоциации с женской грудью. После первого же дождя конструкции стали еще более неприглядными, так как вся краска стекла на асфальт
.
А летом 2016 года "фаллическую тему" раскрыли хвойные композиции
, украшавшие фестиваль мороженого в центре Москвы. Можно было бы предположить, что это случайность или чья-то шутка, но горожане считают иначе.