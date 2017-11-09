"Бесконечно вдохновляет": возле метро "Владыкино" установили антипарковочные столбики в форме фаллоса

5 октября 2017 г. Неприглядное "персиковое" благоустройство в Хамовниках смыло после первого же дождя (ФОТО)

Коммунальщики "облагородили" бетонные антипарковочные полусферы на Хамовническом Валу, покрасив их в персиковый цвет. Местным жителям инициатива пришлась не по душе, однако неприглядный ЖКХ-дизайн оперативно поправила погода.