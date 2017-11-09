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"Бесконечно вдохновляет": возле метро "Владыкино" установили антипарковочные столбики в форме фаллоса
10 ноября 2017 г. | Время публикации 12:32 | Последние изменения 12:59
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Global Look Press
Москвичи в соцсетях посмеялись над очередным "шедевром" благоустройства возле станции метро "Владыкино". Там установили антипарковочные столбики, формой напоминающие фаллос. "Это называется МАФ (малая архитектурная форма) - слово из трёх букв... Или это власти кагбэ говорят водителям: МАФ вам, а не бесплатную перехватывающую стоянку у метро!" - пишут горожане в группе "Автомобилисты Москвы" на Facebook.

Помимо сомнительной композиции пользователи в комментариях отмечают и непрактичность столбиков: их уже плохо видно по вечерам, а зимой, когда выпадет снег, "будет видно совсем плохо".



Москвичи не в первый раз замечают фрейдистские мотивы в объектах столичного благоустройства. В конце сентября недоумение жителей Хамовников вызвали антипарковочные полусферы, зачем-то покрашенные в персиковый цвет и вызвавшие у некоторых ассоциации с женской грудью. После первого же дождя конструкции стали еще более неприглядными, так как вся краска стекла на асфальт.

А летом 2016 года "фаллическую тему" раскрыли хвойные композиции, украшавшие фестиваль мороженого в центре Москвы. Можно было бы предположить, что это случайность или чья-то шутка, но горожане считают иначе.

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