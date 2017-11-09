Москвичи за три месяца впустую потратили 840 тысяч часов врачебного времени, "прогуливая" приемы по записи

Жители столицы в третьем квартале 2017 года пропустили 4,2 миллиона врачебных приемов, из-за чего потери времени врачей составили 840 тысяч часов. С таким заявлением, как сообщает "Интерфакс"
, сегодня выступил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. По его словам, в общей сложности в связи с неявкой пациентов были сорваны 29 процентов от всех записей.
"В этой связи напоминаем москвичам о необходимости в случае изменения личных планов своевременно отменять запись на прием к врачу, чтобы дать возможность записаться другим пациентам", - отметил чиновник. В то же время он добавил, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число несостоявшихся приемов все-таки снизилось на 19 процентов.
Отметим, что еще в 2015 году столичные власти задумались
над тем, чтобы каким-то способом наказывать пациентов, которые записались к врачу, но пропустили прием без предупреждения. Мэрия, в частности, организовала опрос на сайте краудсорсинг-проекта "Московская поликлиника" на тему того, каким должно быть это наказание.
Горожане предлагали вести рейтинг пациентов, списывая баллы за пропуск приема у врача. Аутсайдеры рейтинга, согласно задумке, должны будут записываться в поликлинику только через администратора. Еще один популярный вариант наказания - временный отказ пациенту в онлайн-записи на прием, если он уже пропускал ее несколько раз. Москвичи также предлагали переводить злостных прогульщиков в общую очередь на постоянной основе. А вот введение штрафов за пропуск записи участники проекта не поддержали.