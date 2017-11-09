Москвичи за три месяца впустую потратили 840 тысяч часов врачебного времени, "прогуливая" приемы по записи

4 марта 2015 г. Москвичей предложили наказывать за прогул записи к врачу

Столичные власти могут ввести ответственность для пациентов, которые пропускают прием к врачу без предупреждения. Москвичи предлагают отлучать прогульщиков от онлайн-записи и переводить их в общую очередь.