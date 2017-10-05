На программу реновации в Москве выделили 400 миллиардов рублей до 2020 года

Власти Москвы прописали расходы на программу реновации на четыре года в проекте бюджета столицы. Об этом на заседании президиума правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, которого цитирует ТАСС.
"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы мы закладываем 400 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма позволит реализовать все, что мы обещали москвичам", - сказал он. Ранее сообщалось, что в первые три года Москва вложит в программу 300 миллиардов рублей
.
Еще на стадии законопроекта, посвященного реновации, соавтор законопроекта и депутат Госдумы Николай Гончар заявил
, что предварительная стоимость программы сноса московских хрущевок и переселения жителей составляет 3,5 триллиона рублей. Примерно в такую же сумму
программу оценивали эксперты в области недвижимости. Сообщалось, что на первом этапе деньги будут выделять из городского бюджета, доходная часть которого составляет примерно 1,7 триллиона рублей.