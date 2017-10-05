На программу реновации в Москве выделили 400 миллиардов рублей до 2020 года

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26 апреля 2017 г. Депутат Мосгордумы: власти залезли "жирной лапой олигархов" в карман москвичей

Елена Шувалова, поддерживающая протест москвичей против непрозрачной программы реновации, назвала грабежом выделение почти 100 миллиардов рублей из бюджета на подготовку к сносу домов. Она также вручила председателю МГД стопку писем против сноса.

11 апреля 2017 г. Первые несколько лет сносить и расселять хрущевки будут только на деньги Москвы