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На программу реновации в Москве выделили 400 миллиардов рублей до 2020 года
10 октября 2017 г. | Время публикации 18:09
Рубрики: Экономика  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы прописали расходы на программу реновации на четыре года в проекте бюджета столицы. Об этом на заседании президиума правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, которого цитирует ТАСС.

"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы мы закладываем 400 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма позволит реализовать все, что мы обещали москвичам", - сказал он. Ранее сообщалось, что в первые три года Москва вложит в программу 300 миллиардов рублей.

Еще на стадии законопроекта, посвященного реновации, соавтор законопроекта и депутат Госдумы Николай Гончар заявил, что предварительная стоимость программы сноса московских хрущевок и переселения жителей составляет 3,5 триллиона рублей. Примерно в такую же сумму программу оценивали эксперты в области недвижимости. Сообщалось, что на первом этапе деньги будут выделять из городского бюджета, доходная часть которого составляет примерно 1,7 триллиона рублей.
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