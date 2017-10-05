После благоустройства в центре стало меньше дорогих бутиков

После окончания реконструкции на московских улицах снова оживилась торговля, однако состав арендаторов существенно изменился. Вместо модных бутиков с дорогой одеждой и обувью появляются общепит и продуктовые магазины, а на отдельных направлениях отмечается рост арендных ставок. Таким образом собственники стремятся компенсировать потери, которые понесли за время ремонта улиц, пишут "Известия"
.
После окончания реконструкции на московских улицах снова вырос трафик, и собственники подняли арендные ставки, чтобы компенсировать выпавшие ранее доходы. Так, по оценке компании "Магазин Магазинов", в среднем рост ставок к концу III квартала 2017 года составил 10-20%, но на некоторых улицах он оказался более значительным: на участке проспекта Мира от центра до ТТК зафиксирован рост ставок на 50%, на Новом Арбате ставки поднялись на 33%. При этом существенно изменились и профили арендаторов: более 50% в структуре запросов на аренду помещений в Москве занимают общепит и продукты питания.
Заместитель директора отдела исследований рынка CBRE Михаил Титов признал, что у арендодателей есть веский повод просить больше денег за помещения на отремонтированных улицах: в связи с улучшением имиджа и увеличением пешеходного трафика обновленных улиц ставки аренды могут вырасти, что, в свою очередь, может повлиять на изменение профилей арендаторов.
Так, по оценке "Магазина Магазинов", за первую половину 2017 года на Садовом кольце закрылось около 20% магазинов
, причиной чего стала, в частности, платная парковка. Освободившиеся площади активно занимают продуктовыми сетями и общепитом. Кроме того, рост числа прогулочных зон способствует спросу на помещения для ресторанов, кафе и других схожих направлений. В частности, сеть "Азбука вкуса" рассчитывает на рост пешеходного трафика на реконструированных улицах и развитие мини-кафе и магазинов небольших форматов с определенным ассортиментом продуктов.