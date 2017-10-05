После благоустройства в центре стало меньше дорогих бутиков Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



После окончания реконструкции на московских улицах снова вырос трафик, и собственники подняли арендные ставки, чтобы компенсировать выпавшие ранее доходы. Так, по оценке компании "Магазин Магазинов", в среднем рост ставок к концу III квартала 2017 года составил 10-20%, но на некоторых улицах он оказался более значительным: на участке проспекта Мира от центра до ТТК зафиксирован рост ставок на 50%, на Новом Арбате ставки поднялись на 33%. При этом существенно изменились и профили арендаторов: более 50% в структуре запросов на аренду помещений в Москве занимают общепит и продукты питания.



Заместитель директора отдела исследований рынка CBRE Михаил Титов признал, что у арендодателей есть веский повод просить больше денег за помещения на отремонтированных улицах: в связи с улучшением имиджа и увеличением пешеходного трафика обновленных улиц ставки аренды могут вырасти, что, в свою очередь, может повлиять на изменение профилей арендаторов.



Так, по оценке "Магазина Магазинов", за первую половину 2017 года на Садовом кольце закрылось около



После окончания реконструкции на московских улицах снова оживилась торговля, однако состав арендаторов существенно изменился. Вместо модных бутиков с дорогой одеждой и обувью появляются общепит и продуктовые магазины, а на отдельных направлениях отмечается рост арендных ставок. Таким образом собственники стремятся компенсировать потери, которые понесли за время ремонта улиц, пишут "Известия" После окончания реконструкции на московских улицах снова вырос трафик, и собственники подняли арендные ставки, чтобы компенсировать выпавшие ранее доходы. Так, по оценке компании "Магазин Магазинов", в среднем рост ставок к концу III квартала 2017 года составил 10-20%, но на некоторых улицах он оказался более значительным: на участке проспекта Мира от центра до ТТК зафиксирован рост ставок на 50%, на Новом Арбате ставки поднялись на 33%. При этом существенно изменились и профили арендаторов: более 50% в структуре запросов на аренду помещений в Москве занимают общепит и продукты питания.Заместитель директора отдела исследований рынка CBRE Михаил Титов признал, что у арендодателей есть веский повод просить больше денег за помещения на отремонтированных улицах: в связи с улучшением имиджа и увеличением пешеходного трафика обновленных улиц ставки аренды могут вырасти, что, в свою очередь, может повлиять на изменение профилей арендаторов.Так, по оценке "Магазина Магазинов", за первую половину 2017 года на Садовом кольце закрылось около 20% магазинов , причиной чего стала, в частности, платная парковка. Освободившиеся площади активно занимают продуктовыми сетями и общепитом. Кроме того, рост числа прогулочных зон способствует спросу на помещения для ресторанов, кафе и других схожих направлений. В частности, сеть "Азбука вкуса" рассчитывает на рост пешеходного трафика на реконструированных улицах и развитие мини-кафе и магазинов небольших форматов с определенным ассортиментом продуктов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 июня 2017 г. Арендаторы закрывают магазины в центре Москвы из-за программы "Моя улица"

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