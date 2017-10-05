Девушку, сообщившую в полицию о снимавшем полуголого ребенка мужчине, 10 часов допрашивали в СК Дети, Общество Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По словам юриста, вопросы у правоохранителей вызвала видеозапись на телефоне москвички: она запечатлела мужчину с полуголым ребенком на камеру в подтверждение своих слов. Эта запись попала к журналистам и разошлась по интернету.



"Я сделала это видео исключительно для полиции, как доказательство увиденного, чтобы им было с чем работать. Не распространяла его и в сеть не выкладывала, не устраивала массовые рассылки и никак публично не демонстрировала", - заявила газете девушка. Следователи же на днях сообщили, что видеозапись направлена на экспертизу, которая покажет, является ли она порнографической.



Москвичка также рассказала, что к ней домой наведались трое мужчин в форме, которые заявили, что она задержана и будет доставлена в СК. "Никаких повесток мне не приходило, полицейские тоже не дали мне никаких бумаг о приводе", - подчеркнула девушка.



В отделении СК ее продержали почти 10 часов: ее допрашивали, составляли протоколы, писали постановления. На вопрос о том, в качестве кого ее допрашивали, следователь заявил: "Пока свидетеля". "Как нам кажется, к ней применили действия, как к подозреваемому или обвиняемому. Не вручили ни одной повести, ничего не объяснили. Допросы напуганной свидетельницы шли долго и напряженно, были понятые с боевым оружием за спиной, девушку довели до слез. Она напугана", - сообщила адвокат москвички.



Напомним, мужчиной, снимавшим полуголого ребенка, оказался режиссер Артур Зариковский. Девочка оказалась его дочерью. Проверка его камеры показала, что на ней отсутствуют кадры с ребенком. Впрочем, аппаратуру полиция изымать не стала, а у самого Зариковского только взяли показания, а затем отпустили. Москвичка, которая в начале сентября сообщила в правоохранительные органы о снимавшем полуголого ребенка мужчине на Ленинградском шоссе, доставили в Следственный комитет и допрашивали там около 10 часов в качестве "пока что свидетеля". Об этом "Комсомольской правде" сообщила сама девушка, а также ее адвокат. Официального подтверждения этой информации не поступало.По словам юриста, вопросы у правоохранителей вызвала видеозапись на телефоне москвички: она запечатлела мужчину с полуголым ребенком на камеру в подтверждение своих слов. Эта запись попала к журналистам и разошлась по интернету."Я сделала это видео исключительно для полиции, как доказательство увиденного, чтобы им было с чем работать. Не распространяла его и в сеть не выкладывала, не устраивала массовые рассылки и никак публично не демонстрировала", - заявила газете девушка. Следователи же на днях сообщили, что видеозапись направлена на экспертизу, которая покажет, является ли она порнографической.Москвичка также рассказала, что к ней домой наведались трое мужчин в форме, которые заявили, что она задержана и будет доставлена в СК. "Никаких повесток мне не приходило, полицейские тоже не дали мне никаких бумаг о приводе", - подчеркнула девушка.В отделении СК ее продержали почти 10 часов: ее допрашивали, составляли протоколы, писали постановления. На вопрос о том, в качестве кого ее допрашивали, следователь заявил: "Пока свидетеля". "Как нам кажется, к ней применили действия, как к подозреваемому или обвиняемому. Не вручили ни одной повести, ничего не объяснили. Допросы напуганной свидетельницы шли долго и напряженно, были понятые с боевым оружием за спиной, девушку довели до слез. Она напугана", - сообщила адвокат москвички.Напомним, мужчиной, снимавшим полуголого ребенка, оказался режиссер Артур Зариковский. Девочка оказалась его дочерью. Проверка его камеры показала, что на ней отсутствуют кадры с ребенком. Впрочем, аппаратуру полиция изымать не стала, а у самого Зариковского только взяли показания, а затем отпустили.



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