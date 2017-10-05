NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
октября
pda
Поиск
Архив

Девушку, сообщившую в полицию о снимавшем полуголого ребенка мужчине, 10 часов допрашивали в СК
10 октября 2017 г. | Время публикации 16:14
Рубрики: Происшествия, Дети, Общество  
 
Moscow-Live.ru
Москвичка, которая в начале сентября сообщила в правоохранительные органы о снимавшем полуголого ребенка мужчине на Ленинградском шоссе, доставили в Следственный комитет и допрашивали там около 10 часов в качестве "пока что свидетеля". Об этом "Комсомольской правде"сообщила сама девушка, а также ее адвокат. Официального подтверждения этой информации не поступало.

По словам юриста, вопросы у правоохранителей вызвала видеозапись на телефоне москвички: она запечатлела мужчину с полуголым ребенком на камеру в подтверждение своих слов. Эта запись попала к журналистам и разошлась по интернету.

"Я сделала это видео исключительно для полиции, как доказательство увиденного, чтобы им было с чем работать. Не распространяла его и в сеть не выкладывала, не устраивала массовые рассылки и никак публично не демонстрировала", - заявила газете девушка. Следователи же на днях сообщили, что видеозапись направлена на экспертизу, которая покажет, является ли она порнографической.

Москвичка также рассказала, что к ней домой наведались трое мужчин в форме, которые заявили, что она задержана и будет доставлена в СК. "Никаких повесток мне не приходило, полицейские тоже не дали мне никаких бумаг о приводе", - подчеркнула девушка.

В отделении СК ее продержали почти 10 часов: ее допрашивали, составляли протоколы, писали постановления. На вопрос о том, в качестве кого ее допрашивали, следователь заявил: "Пока свидетеля". "Как нам кажется, к ней применили действия, как к подозреваемому или обвиняемому. Не вручили ни одной повести, ничего не объяснили. Допросы напуганной свидетельницы шли долго и напряженно, были понятые с боевым оружием за спиной, девушку довели до слез. Она напугана", - сообщила адвокат москвички.

Напомним, мужчиной, снимавшим полуголого ребенка, оказался режиссер Артур Зариковский. Девочка оказалась его дочерью. Проверка его камеры показала, что на ней отсутствуют кадры с ребенком. Впрочем, аппаратуру полиция изымать не стала, а у самого Зариковского только взяли показания, а затем отпустили.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.10.2017   20:50
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 10 октября 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>