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Жители Химок протестуют против застройки местного парка "Дубки"
10 октября 2017 г. | Время публикации 10:07
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Администрация городского округа Химки
Жители Химок выходят на одиночные пикеты в защиту местного парка "Дубки", территория которого была незаконно сокращена ради застройки. Как сообщается на сайте Activatica.Org, большая часть химкинского парка "Дубки" еще в 2012 году была отдана под застройку, целью которой якобы являлось "благоустройство" парка. После массового протеста жителей чиновники Московской области и местной администрации заявили, что территории, ранее входившие в состав "Дубков", будут возвращены в парк, но реально процесс не движется.

"Все решения, принятые за это время, принимались в пользу застройщиков. Есть законные основания прекратить аренду: у "Крост" (территория возле Богоявленского храма) истек срок аренды. Участки в аренде "Омега" (возле памятника "Самолет Ла-7") сформированы в нарушение закона", - пишут авторы поста, отмечая, что химкинские чиновники отказываются проверять законность того, как были образованы и сданы в аренду земельные участки. А часть территории "Дубков" оставили за забором при перекраивании границ парка в 2012 году, но не сдали никому в аренду. Ситуацию не изменило ни изданное в 2016 году постановление о присоединении всех "ничейных" территорий к парку, ни прямой запрос от депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Владимира Гутенева.

"Каждый раз, как мы передаем чиновникам требования химчан восстановить парк "Дубки" в его реальных границах, они не ищут вместе с нами способы, а выдумывают оправдания, почему не станут этого делать – оправдания, ни одно из которых не имеет никакого отношения к закону, - возмущаются авторы. - Отменять правовые акты об аренде они категорически отказываются, хотя есть нарушения закона – вместо этого предлагают застройщику "по-хорошему" обменять эти участки на другие, хотя закон такой процедуры "обмена" не предусматривает".

Ранее суд отказал местной администрации, которая требовала расторгнуть договор аренды по причине неиспользования земли в течение трех лет: "Суд ответил "нет, по этой причине нельзя". А химчанам и даже государственным органам администрация Химок и лично Волошин плетут, будто у "Омеги", в силу этого решения, все полностью по закону и они обязаны согласовать им стройку так, как хочет "Омега" - чувствуете разницу?". Участки под застройку между тем остаются у застройщиков, и они оформляют разрешительные документы.

Отчаявшиеся местные жители перешли к пикетированию здания местной администрации и самого парка "Дубки": плакаты пикетчиков представляют собой "краткое изложение" ситуации. В ходе пикетов, последний из которых прошел 7 октября, также раздают газеты и листовки в защиту парка. Активисты предлагают обратить на проблему внимание президента России Владимира Путина и губернатора области Андрея Воробьева.

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