Москвичи устроили интернет-флешмоб против "дурацких" нововведений на дорогах в Нагорном районе Общество Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru #двустороннее , #ялтинская и



"Мы требуем вернуть нам двустороннее движение на наши улицы. Не сомневаемся, что ваши фотографии горе-цоддисты все-таки еще раз рассмотрят и убедятся, что их анализы никуда не годятся. Всю предстоящую неделю давайте делать фотографии с этими волшебными словами. ЦОДД надо помочь сделать над собой усилие, сами они не справляются", - пишет одна из участников флешмоба Татьяна Григорьева.



Она также пригласила москвичей прийти в следующую субботу и воскресенье на площадь Вишневского, где с 12:00 до 12:15 будет проходить фотосессия с упомянутыми хэштегами.



В Facebook уже сейчас можно наблюдать десятки публикаций в поддержку противников одностороннего движения на московских улицах. Горожане в один голос отмечают, что власти "по-дурацки" организовали движение в Нагорном районе. К акции также подключились участники сообщества "Синие ведерки" и активисты Нагорного района.



Противники ввода на московских улицах одностороннего движения призвали горожан публиковать в социальных сетях фотографии с хэштегами #цодд_верни #артековская , чтобы привлечь внимание столичных властей к назревшей проблеме. Акцию уже поддержали многие автомобилисты, которые жалуются, что после нововведений мэрии им приходится колесить по Москве лишние километры."Мы требуем вернуть нам двустороннее движение на наши улицы. Не сомневаемся, что ваши фотографии горе-цоддисты все-таки еще раз рассмотрят и убедятся, что их анализы никуда не годятся. Всю предстоящую неделю давайте делать фотографии с этими волшебными словами. ЦОДД надо помочь сделать над собой усилие, сами они не справляются", - одна из участников флешмоба Татьяна Григорьева.Она также пригласила москвичей прийти в следующую субботу и воскресенье на площадь Вишневского, где с 12:00 до 12:15 будет проходить фотосессия с упомянутыми хэштегами.В Facebook уже сейчас можно наблюдать десятки публикаций в поддержку противников одностороннего движения на московских улицах. Горожане в один голос отмечают, что власти "по-дурацки" организовали движение в Нагорном районе. К акции также подключились участники сообщества "Синие ведерки" и активисты Нагорного района.



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