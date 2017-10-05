Полицейских наказали за нарушение при досмотре девушки в парке "Зарядье", но не за "подброшенные" наркотики Рубрики: Общество

АГН Москва



Журавлева писала, что 19 сентября на входе в парк полицейский попросил ее показать содержимое сумочки и нашел внутри пакет с таблеткой, украшенной черепами. Стилист уверяла, что наркотик подбросил сам страж порядка, так как до прихода в парк ничего подобного в ее сумке не было и быть не могло.



По словам девушки, полицейские отвели ее в служебный автобус, угрожали, отняли телефон и предлагали "договориться". Друзей Журавлевой, которые готовы были выступить в качестве свидетелей, к ней не пустили. Затем в автобус зашел напарник одного из полицейских и потребовал отпустить девушку. Позже Журавлева рассказала The Village, что полицейские извинились перед ней, а "преступников опознали".



В отчете ГУ МВД по Москве о результатах служебной проверки имя Журавлевой не упоминается, как и то, что она обвиняла полицейских в попытке подбросить наркотики. "...сотрудники полиции попросили гражданку представить личные вещи к осмотру. Однако девушка отказалась выполнить законные требования полицейских", - говорится на



По данным управления, в служебный автобус ее отвели "с целью обеспечения общественного порядка" и чтобы разъяснить, что "досмотр проводится в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан". После этого "девушка успокоилась и предъявила личные вещи к осмотру. В связи с отсутствием запрещенных предметов она была отпущена".



В полиции заявили, что изложенные в публикации факты нарушений не подтвердились, однако полицейские "не приняли мер к надлежащему оформлению инцидента", за что привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В начале октября Журавлева Столичная полиция завершила служебную проверку осле публикаций о том, что полицейские пытались подложить наркотики стилисту из Санкт-Петербурга Юлии Журавлевой при досмотре в парке "Зарядье". Девушка рассказывала об инциденте в Facebook, ее пост привлек внимание СМИ и вызвал большой резонанс. Позже она удалила запись из-за нападок некоторых пользователей, усомнившихся в правдивости истории.Журавлева писала, что 19 сентября на входе в парк полицейский попросил ее показать содержимое сумочки и нашел внутри пакет с таблеткой, украшенной черепами. Стилист уверяла, что наркотик подбросил сам страж порядка, так как до прихода в парк ничего подобного в ее сумке не было и быть не могло.По словам девушки, полицейские отвели ее в служебный автобус, угрожали, отняли телефон и предлагали "договориться". Друзей Журавлевой, которые готовы были выступить в качестве свидетелей, к ней не пустили. Затем в автобус зашел напарник одного из полицейских и потребовал отпустить девушку. Позже Журавлева рассказала The Village, что полицейские извинились перед ней, а "преступников опознали".В отчете ГУ МВД по Москве о результатах служебной проверки имя Журавлевой не упоминается, как и то, что она обвиняла полицейских в попытке подбросить наркотики. "...сотрудники полиции попросили гражданку представить личные вещи к осмотру. Однако девушка отказалась выполнить законные требования полицейских", - говорится на сайте ведомства По данным управления, в служебный автобус ее отвели "с целью обеспечения общественного порядка" и чтобы разъяснить, что "досмотр проводится в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан". После этого "девушка успокоилась и предъявила личные вещи к осмотру. В связи с отсутствием запрещенных предметов она была отпущена".В полиции заявили, что изложенные в публикации факты нарушений не подтвердились, однако полицейские "не приняли мер к надлежащему оформлению инцидента", за что привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В начале октября Журавлева обещала написать новый пост об итогах расследования. "Полиция все выяснила, свидетели опрошены, виновные опознаны и понесут наказание", - писала она, добавив, что полиция "сработала хорошо".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 сентября 2017 г. Стилист из Петербурга рассказала, как полицейские подбросили ей наркотики в парке "Зарядье"

На входе в парк один из проверяющих полицейских якобы обнаружил в сумке стилиста пакетик с таблеткой, украшенный черепами. Задержав потерпевшую, полицейские отобрали у нее телефон и предлагали "договориться".

