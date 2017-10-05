Власти Москвы отказались признать памятником ДК имени Серафимовича, который сносят ради новой застройки

28 июня 2017 г. Москвичи несут цветы и свечи к дому культуры Серафимовича, который продолжают сносить вопреки запретам

Активисты создали возле ДК Серафимовича в Среднем Тишинском переулке импровизированный мемориал. Москвичи складывают там цветы, свечи и ленточки. При этом рабочие за забором продолжают уничтожать историческое здание.