Власти Москвы отказались признать памятником ДК имени Серафимовича, который сносят ради новой застройки

Аттестованные Минкультуры эксперты не нашли оснований для включения дома культуры имени А.С. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в список выявленных объектов культурного наследия, сообщается на сайте мэрии
. Вопрос рассматривался на заседании Научно-методического совета при Мосгорнаследии.
Участники заседания пришли к выводу, что "очевидных и документально подтвержденных" данных об архитектурной, исторической и мемориальной ценности ДК имени Серафимовича нет. В материале говорится, что ДК потерял исторический и архитектурный облик в результате реконструкций и перестроек, "не получил архитектурного оформления в стиле конструктивизма и не представляет архитектурного интереса".
Эксперты подвергли сомнению и культурную ценность здания. Они опровергли данные о том, что в начале XX века там жил писатель Леонид Андреев, у которого собирались другие известные литераторы. В материале подчеркивается, что Андреев жил в том же владении, но в другом здании, которое было снесено в советские годы.
ДК также связывают с деятельностью "Театра танца Веры Майя", последовательницы "свободного танца" Айседоры Дункан. Но, по словам экспертов, "выявить зоны, связанные с деятельностью театра в ДК им. А.С. Серафимовича, не представляется возможным" из-за многочисленных реконструкций. Довод защитников здания о том, что там выступали известные артисты, от Любови Орловой до Александра Розенбаума, экспертов совета тоже не убедил.
"...функция дома культуры - принимать подобных гостей. Артисты и деятели культуры, перечисленные в обращении, выступали на многих сценах Москвы и других городов, в связи с чем сведения об их выступлениях на сцене ДК им. А.С. Серафимовича не придают ему уникальную мемориальную ценность, выделяющую его из подобных домов культуры", - говорится на сайте мэрии.
Также подчеркивается, что дом культуры находится в аварийном состоянии, "присутствует опасность внезапного разрушения конструкций". Использовать его в существующем виде "недопустимо". В то же время Мосгорнаследие рекомендовало пересмотреть проект застройки, "так как здание ДК им. А.С. Серафимовича памятно и важно для жителей Среднего Тишинского переулка".
Напомним, в декабре 2016 года Градорстроительно-земельная комиссия Москвы разрешила компании "Дон-строй" возвести на месте ДК 16-этажный многофункциональный комплекс с жильем, офисами, магазинами, спорткомплексом и социальными объектами. 26 мая ДК имени Серафимовича начали сносить
вопреки протестам градозащитников и москвичей. По словам активистов, к началу сноса у строителей было разрешение только на установку забора.
Градозащитники подали заявку на включение ДК в реестр объектов культурного наследия. Мосгорнаследие потребовало остановить работы на время рассмотрения этого вопроса, но снос продолжился. В результате оборвался щит
, который задел провода, и лампа фонаря упала на стоящий автомобиль. Полиции пришлось перекрывать движение по всему Среднему Тишинскому переулку.
Мосгорнаследие грозило застройщику штрафом, но спустя месяц работы за забором продолжались. Москвичи соорудили около ДК импровизированный мемориал
со свечами и цветами. В сентябре, спустя три месяца после начала сноса, обращение в Мосгорнаследие с просьбой признать здание памятником направили эксперты Общероссийского народного фронта.