Данные о состоянии воздуха в Москве открыли и вновь закрыли для интернет-пользователей

Московские активисты обнаружили, что данные о загрязнении воздуха в Москве были доступны и после закрытия на модернизацию сайта Мосэкомониторинга. Как сообщает "Коммерсант
, информацию можно было найти на тестовой версии портала
, с помощью которой столичные жители, в частности, обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в районе мониторинговой станции "Кожухово".
В "Гринпис России" сообщили, что это идентичный старому сайту Мосэкомониторинга портал: "Фактически они его не выключали на "модернизацию", а просто закрыли данные". После того как журналисты обратились в столичный департамент природопользования с просьбой подтвердить легитимность данных, сайт перестал открываться. В Мосэкомониторинге заявили, что ресурс не поддерживается более двух лет, поэтому целостность и корректность данных на нем не гарантируется.
Ранее чиновники перекрыли публичный доступ
к сайту Мосэкомониторинга, где публиковались актуальные данные о загрязнении воздуха. Власти пообещали размещать всю необходимую информацию на странице департамента природопользования и охраны окружающей среды, однако эти данные оказались не полными и весьма размытыми, а обновляются они только два раза в сутки (на сайте Мосэкомониторинга обновление происходило каждый час).
Информацией о загрязнении воздуха пользовались и в "Гринпис России", которые создали на своем сайте наглядную интерактивную карту, с помощью которой москвичи могли узнать точное содержание примесей в воздухе в каждом отдельном районе. Вскоре после того, как сайт Мосэкомониторинга был отключен, юго-восток Москвы, а также Балашиха, Реутов и Люберцы стали задыхаться от загрязнения воздуха.
В департаменте природопользования отключение сайта объяснили необходимостью модернизации программного обеспечения и оперативной системы баз данных, а также участившимися случаями неверной трактовки данных. В итоге определить уровень загрязнения воздуха, а также источники загрязнения в московском регионе практически не представляется возможным. Постоянная комиссия по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России в связи с этим выступила с критикой
действий столичных надзорных органов. Представители СПЧ потребовали восстановить работу сайта и провести проверки и расследование ситуации с аномально высокими концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.