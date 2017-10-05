Данные о состоянии воздуха в Москве открыли и вновь закрыли для интернет-пользователей

5 октября 2017 г. Активисты "Гринпис" надели противогаз на памятник Георгию Победоносцу (ФОТО)

Ранее столичные власти закрыли публичный доступ к информации с сайта "Мосэкомониторинга", где публиковались актуальные данные о загрязнении воздуха в Москве. Вскоре после этого юго-восток московского региона начал "задыхаться".