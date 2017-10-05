Мэрия потратит более 4 миллионов рублей на опрос москвичей о платных парковках

Столичные власти разместили на портале госзакупок два тендера на "оказание услуг по проведению опросов граждан по вопросу удовлетворения паркингом Москвы". В общей сложности на эти нужды мэрия собралась потратить более 4 миллионов рублей. По мнению активистов, выступающих против платных парковок, бюджетные средства опять выбросят "в воздух".
"Теперь будут выяснять у нас с вами, как нам нравятся платные парковки и насколько мы довольны администрированием "Моспаркинга". Совершенно бесплатно подобные опросы можно проводить на фиктивном гражданине - дешево, надежно, практично, а главное с заведомо известным результатом", - отметила администрация сообщества "СтопЛиксутов" в Facebook
.
Конкурсы на проведение опросов были объявлены чиновниками 7 октября. По одному
из аукционов прием заявок завершается 31 октября, по другому
- утром 1 ноября. После того, как победители конкурсов будут определены, им предоставят месяц на выполнение условий контракта.
Ранее глава "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк объявил, что благодаря средствам, собранным с платных парковок, префектуры в нынешнем году получили 3,7 миллиарда рублей на нужды районов, а за весь период своего существования АМПП заработал городу 13,3 миллиарда. Однако Гривняк не упомянул тот факт, что учреждение на самом деле "генерирует убытки"
.
Так, одних лишь государственных контрактов "Московский паркинг" заключил на 14,5 миллиарда рублей. Еще по 69 миллионов рублей в месяц АМПП тратит на зарплаты сотрудникам - это 3,3 миллиарда рублей с сентября 2013 года. С учетом других трат за время своего существования АМПП потратил более 18,2 миллиарда рублей.