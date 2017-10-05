Мэрия потратит более 4 миллионов рублей на опрос москвичей о платных парковках

15 сентября 2017 г. АМПП потратил на платные парковки на 5 миллиардов рублей больше, чем заработал для города

Поскольку все собранные с платных парковок средства направляются в районные бюджеты, именно этих пяти миллиардов в конечном счете недосчитались префектуры.