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Мэрия потратит более 4 миллионов рублей на опрос москвичей о платных парковках
10 октября 2017 г. | Время публикации 14:09 | Последние изменения 14:12
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти разместили на портале госзакупок два тендера на "оказание услуг по проведению опросов граждан по вопросу удовлетворения паркингом Москвы". В общей сложности на эти нужды мэрия собралась потратить более 4 миллионов рублей. По мнению активистов, выступающих против платных парковок, бюджетные средства опять выбросят "в воздух".

"Теперь будут выяснять у нас с вами, как нам нравятся платные парковки и насколько мы довольны администрированием "Моспаркинга". Совершенно бесплатно подобные опросы можно проводить на фиктивном гражданине - дешево, надежно, практично, а главное с заведомо известным результатом", - отметила администрация сообщества "СтопЛиксутов" в Facebook.

Конкурсы на проведение опросов были объявлены чиновниками 7 октября. По одному из аукционов прием заявок завершается 31 октября, по другому - утром 1 ноября. После того, как победители конкурсов будут определены, им предоставят месяц на выполнение условий контракта.

Ранее глава "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк объявил, что благодаря средствам, собранным с платных парковок, префектуры в нынешнем году получили 3,7 миллиарда рублей на нужды районов, а за весь период своего существования АМПП заработал городу 13,3 миллиарда. Однако Гривняк не упомянул тот факт, что учреждение на самом деле "генерирует убытки".

Так, одних лишь государственных контрактов "Московский паркинг" заключил на 14,5 миллиарда рублей. Еще по 69 миллионов рублей в месяц АМПП тратит на зарплаты сотрудникам - это 3,3 миллиарда рублей с сентября 2013 года. С учетом других трат за время своего существования АМПП потратил более 18,2 миллиарда рублей.
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