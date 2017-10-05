В столице хотят опробовать урны, способные прессовать мусор и вызывать уборщиков

19 сентября 2017 г. За путешествием мусора из столичных баков проследят по GPS

GPS-трекеры помогут в режиме реального времени отследить, куда именно вывозят мусор из Москвы. Проблему вывоза отходов на нелегальные свалки планируется обсудить в ходе круглого стола в Общественной палате.