В столице хотят опробовать урны, способные прессовать мусор и вызывать уборщиков

Пилотный проект по установке "умных" урн могут реализовать в Москве, сообщила на конференции директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко, слова которой приводит РИА "Новости"
.
По ее словам, в России развиваются технологии в сфере твердых коммунальных отходов, а у одной из отечественных компаний имеется технология, по которой урны самостоятельно прессуют отходы и дистанционно передают сигнал машинам-мусоросборщикам о наполнении. "Я знаю, что ведутся переговоры с городом Москвой, чтобы попробовать сделать "пилот" по таким "умным" урнам", — сказала Демченко. Когда именно в столице появятся такие урны, пока не известно. С 2016 года они появились в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Сингапуре и в нескольких ирландских городах.
Как ранее заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, сейчас столица не может переработать отходы
, даже разделив их, хотя около 30% москвичей уже готовы к раздельному сбору. Ожидается, что 2021-2022 годах, после вступления в силу закона "Об отходах производства и потребления", столица будет готова перейти на раздельный сбор мусора. Пока же раздельно собирать отходы могут лишь 8% горожан
.