Пожар на строительном рынке "Синдика" потушили спустя два дня

10 октября 2017 г. Главгосстройнадзор будет судиться с владельцем сгоревшего комплекса "Синдика"

В третьем по счету иске против собственника сгоревшего рынка будет фигурировать неузаконенное складское помещение на нулевом уровне вблизи парковки. А экологи отмечают, что пожар может сказаться и на здоровье людей.