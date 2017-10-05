Пожар на строительном рынке "Синдика" потушили спустя два дня

Пожар в торговом комплексе "Синдика"
, расположенном в районе 65-го километра МКАД, во вторник днем был полностью ликвидирован. Об этом "Интерфаксу"
сообщили в подмосковном управлении МЧС. Таким образом, на борьбу с огнем экстренным службам потребовалось двое суток.
Возгорание на рынке "Синдика" началось днем в минувшее воскресенье, 8 октября. К моменту прибытия пожарных площадь пожара уже составляла около 1 тысячи квадратных метров. Очаг пожара возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны.
Тушение огня осложнялось его стремительным распространением. Огонь по вентиляционным шахтам вышел на кровлю и в другие помещения общей площадью в 35 тысяч квадратных метров. Пожарные были выведены из здания в связи с опасностью обрушения. К вечеру воскресенья "Синдика" полыхала по всей площади в 55 тысяч квадратных метров.
Согласно оценкам страховщиков, ущерб от пожара может составить около 5 миллиардов рублей
. Кроме того, на подземной парковке комплекса под воздействием высоких температур взорвалось несколько автомобилей. Эксперты отмечали, что компенсации получат только те владельцы машин, которые оформляли страховку КАСКО: полис ОСАГО такие случаи не покрывает.
О причинах пожара к настоящему моменту информации нет. В МЧС еще в воскресенье сообщали, что очаги огня наблюдались одновременно в разных частях рынка, что делает весьма вероятной версию о поджоге.