NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
октября
pda
Поиск
Архив

Пожар на строительном рынке "Синдика" потушили спустя два дня
10 октября 2017 г. | Время публикации 17:22
Рубрики: Происшествия  
 
АГН Москва
Пожар в торговом комплексе "Синдика", расположенном в районе 65-го километра МКАД, во вторник днем был полностью ликвидирован. Об этом "Интерфаксу" сообщили в подмосковном управлении МЧС. Таким образом, на борьбу с огнем экстренным службам потребовалось двое суток.

Возгорание на рынке "Синдика" началось днем в минувшее воскресенье, 8 октября. К моменту прибытия пожарных площадь пожара уже составляла около 1 тысячи квадратных метров. Очаг пожара возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия и баллоны.

Тушение огня осложнялось его стремительным распространением. Огонь по вентиляционным шахтам вышел на кровлю и в другие помещения общей площадью в 35 тысяч квадратных метров. Пожарные были выведены из здания в связи с опасностью обрушения. К вечеру воскресенья "Синдика" полыхала по всей площади в 55 тысяч квадратных метров.

Согласно оценкам страховщиков, ущерб от пожара может составить около 5 миллиардов рублей. Кроме того, на подземной парковке комплекса под воздействием высоких температур взорвалось несколько автомобилей. Эксперты отмечали, что компенсации получат только те владельцы машин, которые оформляли страховку КАСКО: полис ОСАГО такие случаи не покрывает.

О причинах пожара к настоящему моменту информации нет. В МЧС еще в воскресенье сообщали, что очаги огня наблюдались одновременно в разных частях рынка, что делает весьма вероятной версию о поджоге.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Главгосстройнадзор будет судиться с владельцем сгоревшего комплекса "Синдика"
10 октября 2017 г.
Главгосстройнадзор будет судиться с владельцем сгоревшего комплекса "Синдика"
В третьем по счету иске против собственника сгоревшего рынка будет фигурировать неузаконенное складское помещение на нулевом уровне вблизи парковки. А экологи отмечают, что пожар может сказаться и на здоровье людей.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.10.2017   20:50
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 10 октября 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>