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Главгосстройнадзор будет судиться с владельцем сгоревшего комплекса "Синдика"
10 октября 2017 г. | Время публикации 11:34 | Последние изменения 12:36
Рубрики: Общество  
 
АГН Москва
Главное управление Государственного строительного надзора Московской области направило иск в Арбитражный суд Подмосковья в отношении собственника сгоревшего ТК "Синдика". Как сообщили ТАСС в ведомстве, это уже третье по счету дело против собственника торгового комплекса: два предыдущих дела были завершены 20 июля и 13 сентября 2016 года. В третьем иске также будет фигурировать неузаконенное складское помещение на нулевом проектном уровне здания вблизи парковки.

"По итогам внеплановой проверки, проведенной 18 сентября 2017 года, установлен факт неисполнения ранее выданного предписания ... в части устройства неучтенных складских помещений. Материалы дела были направлены в арбитражный суд 5 октября", - пояснили в Главгосстройнадзоре, уточнив, что ООО "Синдика-О" неоднократно привлекалось к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей.

Напомним, пожар произошел днем 8 октября, площадь его составила 55 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник на складе на цокольном этаже и в нескольких местах, что может свидетельствовать о поджоге. Также рассматривается версия о взрыве газового баллона в автомобиле. По данным Роспотребнадзора, на экологической ситуации в районе пожара инцидент не сказался, однако экологи указывают на то, что на рынке продавались строительные материалы, при горении выделяющие диоксин. Как пишет "Московский комсомолец", период полувыведения таких веществ, способных вызвать мутации, включая раковые, составляет несколько дней. А для того, чтобы последствия выброса были полностью ликвидированы, потребуется полгода-год.

Сообщалось, что по итогам экспертизы здание рынка могут снести и использовать территорию для оптимизации въезда в Строгино, однако другие эксперты заявляют, что "Синдика" является одним из примеров популярного торгового центра, созданного на месте строительного рынка, а специализированные торговые центры в столице по-прежнему востребованны, в том числе благодаря более низким ценам на товары и услуги.
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