Главгосстройнадзор будет судиться с владельцем сгоревшего комплекса "Синдика"

9 октября 2017 г. Пожар в ТЦ "Синдика" мог начаться после взрыва газового баллона в автомобиле

Перед пожаром на автостоянке рынка "Синдика" произошел хлопок. Следователи проверяют версию взрыва газового баллона в автомобиле, но говорить о преднамеренном поджоге пока рано. Само же здание может быть снесено.