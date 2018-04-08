

Сергей Собянин пригласил москвичей на мастер-классы помощи бездомным животным Рубрики: Животные





Мэр напомнил, что в рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре работает площадка "Четвероногий друг" - в помощь бездомным животным. Здесь всем желающим рассказывают, как правильно установить с животными контакт, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести питомцев.



Кроме того, Собянин поблагодарил всех, кто помогает бездомным животным. "Спасибо всем, кто берет на себя заботу о брошенных животных. Понимаю, как это непросто в городских условиях, но тем более ценен такой поступок", - написал он.



Напомним, на том же Тверском бульваре работают



Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан на мастер-классы по уходу и лечению бездомных кошек и собак, которые проходят в рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре. "Волонтеры благотворительных фондов проводят на Тверском бульваре акции и мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак. Приходите!" - написал Собянин на своем сайте Мэр напомнил, что в рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре работает площадка "Четвероногий друг" - в помощь бездомным животным. Здесь всем желающим рассказывают, как правильно установить с животными контакт, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести питомцев.Кроме того, Собянин поблагодарил всех, кто помогает бездомным животным. "Спасибо всем, кто берет на себя заботу о брошенных животных. Понимаю, как это непросто в городских условиях, но тем более ценен такой поступок", - написал он.Напомним, на том же Тверском бульваре работают фонды помощи бездомным животным "Лапа дружбы", "Юна", "Дарящие надежду", "Я свободен", "Собаки-помощники", "Страна животных". Площадки разместятся у памятников Тимирязеву и Есенину. Также здесь будут представлены муниципальный приют для животных "Зоорассвет" и приют в Зеленограде. На площадке у памятника Тимирязеву работает "Зоомагазин", где можно приобрести корм и другие товары для животных и передать их фондам.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 8 апреля 2018 г. Столичный мэр пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"

Фестиваль "Пасхальный дар" будет проходить до 15 апреля на 38 площадках. Гостей фестиваля ждут пасхальные угощения, сувениры и развлекательная программа. А на Тверском бульваре будут работать фонды помощи бездомным животным.



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