NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
11
апреля
pda
Поиск
Архив

Сергей Собянин пригласил москвичей на мастер-классы помощи бездомным животным
11 апреля 2018 г. | Время публикации 12:03 | Последние изменения 14:20
Рубрики: Животные  
 
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан на мастер-классы по уходу и лечению бездомных кошек и собак, которые проходят в рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре. "Волонтеры благотворительных фондов проводят на Тверском бульваре акции и мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак. Приходите!" - написал Собянин на своем сайте.

Мэр напомнил, что в рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре работает площадка "Четвероногий друг" - в помощь бездомным животным. Здесь всем желающим рассказывают, как правильно установить с животными контакт, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести питомцев.

Кроме того, Собянин поблагодарил всех, кто помогает бездомным животным. "Спасибо всем, кто берет на себя заботу о брошенных животных. Понимаю, как это непросто в городских условиях, но тем более ценен такой поступок", - написал он.

Напомним, на том же Тверском бульваре работают фонды помощи бездомным животным "Лапа дружбы", "Юна", "Дарящие надежду", "Я свободен", "Собаки-помощники", "Страна животных". Площадки разместятся у памятников Тимирязеву и Есенину. Также здесь будут представлены муниципальный приют для животных "Зоорассвет" и приют в Зеленограде. На площадке у памятника Тимирязеву работает "Зоомагазин", где можно приобрести корм и другие товары для животных и передать их фондам.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Столичный мэр пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"
8 апреля 2018 г.
Столичный мэр пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар" будет проходить до 15 апреля на 38 площадках. Гостей фестиваля ждут пасхальные угощения, сувениры и развлекательная программа. А на Тверском бульваре будут работать фонды помощи бездомным животным.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
11.04.2018   14:22
5
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 11 апреля 2018 г. // Последняя новость 14:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>