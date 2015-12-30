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Владимир Путин посетит обновленный павильон "Космос" в День космонавтики
11 апреля 2018 г. | Время публикации 15:40
Рубрики: Праздники  
 
12 апреля, в День космонавтики, на ВДНХ откроется реконструированный исторический павильон "Космос", на базе которого создан уникальный центр "Космонавтика и авиация". Открытие посетит президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В создании центра "Космонавтика и авиация" приняли участие правительство Москвы, госкорпорации "Роскосмос" и "Ростех" и ряд предприятий оборонной промышленности. На почти 28 тысячах квадратных метров расположены музейно-выставочное пространство, образовательно-научный кластер, направленный на детские и молодежные проекты, зоны отдыха и семейного досуга (аппараты виртуальной реальности, интерактивный конструктор-ЦУП, космическая "Сфера" с кинотеатром 5D, двухуровневый экспозиционный модуль "Монолит").

Помимо воссозданных элементов построенного в советское время здания, президент осмотрит экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре: спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором приземлился Юрий Гагарин, полномасштабные макеты орбитального комплекса "МИР", из 4 модулей, транспортного грузового корабля "Прогресс", орбитального самолета МАКС и так далее. Для посетителей центр откроется 13 апреля.
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