

Владимир Путин посетит обновленный павильон "Космос" в День космонавтики Рубрики: Праздники





В создании центра "Космонавтика и авиация" приняли участие правительство Москвы, госкорпорации "Роскосмос" и "Ростех" и ряд предприятий оборонной промышленности. На почти 28 тысячах квадратных метров расположены музейно-выставочное пространство, образовательно-научный кластер, направленный на детские и молодежные проекты, зоны отдыха и семейного досуга (аппараты виртуальной реальности, интерактивный конструктор-ЦУП, космическая "Сфера" с кинотеатром 5D, двухуровневый экспозиционный модуль "Монолит").



Помимо воссозданных элементов построенного в советское время здания, президент осмотрит экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре: спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором приземлился Юрий Гагарин, полномасштабные макеты 12 апреля, в День космонавтики, на ВДНХ откроется реконструированный исторический павильон "Космос", на базе которого создан уникальный центр "Космонавтика и авиация". Открытие посетит президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.В создании центра "Космонавтика и авиация" приняли участие правительство Москвы, госкорпорации "Роскосмос" и "Ростех" и ряд предприятий оборонной промышленности. На почти 28 тысячах квадратных метров расположены музейно-выставочное пространство, образовательно-научный кластер, направленный на детские и молодежные проекты, зоны отдыха и семейного досуга (аппараты виртуальной реальности, интерактивный конструктор-ЦУП, космическая "Сфера" с кинотеатром 5D, двухуровневый экспозиционный модуль "Монолит").Помимо воссозданных элементов построенного в советское время здания, президент осмотрит экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре: спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором приземлился Юрий Гагарин, полномасштабные макеты орбитального комплекса "МИР" , из 4 модулей, транспортного грузового корабля "Прогресс", орбитального самолета МАКС и так далее. Для посетителей центр откроется 13 апреля.



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