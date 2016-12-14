

Власти возьмут под контроль экскурсоводов в метро Рубрики: Метрополитен





"В Москве одно из самых красивых метро мира, оно входит в тройку мест для обязательного посещения туристов. Нам важно, чтобы все гиды давали только интересную и познавательную информацию. Мы планируем отобрать лучших специалистов с интереснейшими авторскими маршрутами для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы", - приводятся на портале слова руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.



Для получения аккредитации экскурсоводам необходимо сдать экзамен по истории метро и особенностям его работы в учебном центре подземки. Там же можно пройти трехдневный учебный курс, набор в группы уже начался. Занятия и сдача экзамена платные, их стоимость составит около 5000 рублей, одного экзамена - около 1500 рублей. Аккредитованные гиды получат личные кабинеты на сайте метро, куда они будут заносить информацию о дате, времени и маршруте ближайших экскурсий.



Уточняется, что аккредитация будет даваться сроком на год, при этом экскурсии нельзя будет проводить в часы пик, численность группы не должна составлять более 20 человек. На данный момент разрешение на работу уже получили 20 специалистов.



Напомним, в прошлом году власти заявили о намерении разработать для столицы



Московское метро начало пилотный проект "Экскурсовод в метро", в рамках которого гиды будут получать аккредитацию, дающую право на работу на станциях подземки. Об этом сообщается на портале мэра Москвы "В Москве одно из самых красивых метро мира, оно входит в тройку мест для обязательного посещения туристов. Нам важно, чтобы все гиды давали только интересную и познавательную информацию. Мы планируем отобрать лучших специалистов с интереснейшими авторскими маршрутами для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы", - приводятся на портале слова руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.Для получения аккредитации экскурсоводам необходимо сдать экзамен по истории метро и особенностям его работы в учебном центре подземки. Там же можно пройти трехдневный учебный курс, набор в группы уже начался. Занятия и сдача экзамена платные, их стоимость составит около 5000 рублей, одного экзамена - около 1500 рублей. Аккредитованные гиды получат личные кабинеты на сайте метро, куда они будут заносить информацию о дате, времени и маршруте ближайших экскурсий.Уточняется, что аккредитация будет даваться сроком на год, при этом экскурсии нельзя будет проводить в часы пик, численность группы не должна составлять более 20 человек. На данный момент разрешение на работу уже получили 20 специалистов.Напомним, в прошлом году власти заявили о намерении разработать для столицы закон о туризме , включающий в себя нормы работы туристических компаний, льготы для туристических территорий и определение туристско-рекреационных зон, а также порядок функционирования и деятельности крупных достопримечательностей. Другие эксперты отмечают, что в законе нужно также прописать стандарты работы экскурсоводов, а сам закон должен улучшить доступность туристических объектов. А профессиональные экскурсии могли бы быть интересны не только приезжим, но и молодым москвичам, которые плохо знают свой город. Между тем рядовые москвичи активно посещают "любительские" экскурсии : по их словам, увлеченность часто оказывается важнее диплома и образования, к тому же прогулки проходят не только по центру, но и по окраинам.



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