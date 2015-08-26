ГИБДД назвала МКАД и Дмитровское шоссе самыми опасными магистралями столицы

Дмитровское шоссе и МКАД лидируют среди московских магистралей по числу мест, где часто происходят ДТП с пострадавшими, рассказал глава столичного управления автоинспекции Виктор Коваленко. Его цитирует РИА "Новости"
.
Генерал-майор пояснил, что участки протяженностью около 400 метров на шоссе и дорогах, где происходят два и более ДТП с пострадавшими, называют очагами аварийности. В Москве по числу таких очагов лидируют МКАД и Дмитровское шоссе. Он также заявил, что безопасность в столице "ничем не отличается" от ведущих европейских стран при растущем уровне автомобилизации. По его словам, в Москве так называемый показатель социального риска, представляющий собой количество погибших на 100 тысяч населения, по итогам 2017 года составил 4 человека. Аналогичный показатель у Германии составляет 3,9, у Швеции — 2,7 человека.
Основной причиной ДТП в столице остается превышение скорости, а среди типов дорожных происшествий лидируют столкновения автомобилей. Почти половина погибших в ДТП в Москве за прошлый год (44%) скончались до прибытия скорой помощи на месте аварии. Еще 10% приходится на случаи, когда бригада скорой уже прибыла на место происшествия. При этом по сравнению с другими регионами медицинские бригады реагируют в Москве довольно быстро: среднее время ожидания скорой помощи составляет чуть более семи минут.
В апреле прошлого года аналитики "Яндекса" составили список мест
, где чаще всего происходили аварии, опираясь на отметки о ДТП в приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". Больше всего отметок об авариях водители оставили на развязках с МКАД и Третьим транспортным кольцом, а также на крупных шоссе - в их числе Щелковское, Ленинградское, Киевское и Ярославское. Наиболее опасным участком в центре оказался Маяковский тоннель под Триумфальной площадью.
По количеству аварий, отмеченных пользователями "Яндекс.Карт" и "Яндекс.Навигатора" за год, список опасных мест возглавляет развязка ТТК и Ленинградского проспекта. На втором месте находится развязка МКАД и Ленинградского шоссе, на третьем - участок Волгоградского шоссе у развязки с ТТК, на четвертом - пересечение проспекта Мира и ТТК, на пятом - развязка МКАД и Варшавского шоссе на 33 километре.
В ГИБДД полагают, что решить проблему ДТП можно, заставив сотрудников работать на опасных участках дорог не в одиночку, а группами, чтобы успевать ловить нарушителей ПДД, и разместить щиты с информацией
о том, сколько человек погибло на том или ином участке дороги. Такого рода "шок-информация" заставит нарушителей быть осмотрительнее. Кроме того, необходимо тщательно изучить дорожную ситуацию и пешеходную инфраструктуру в каждом округе и в случае необходимости скорректировать их и ликвидировать опасные и нелогичные дорожные знаки
. Однако все эти планы до сих пор остаются лишь на бумаге.