ГИБДД назвала МКАД и Дмитровское шоссе самыми опасными магистралями столицы

21 апреля 2017 г. Аналитики "Яндекса" назвали самые аварийные места в Москве

По количеству аварий, отмеченных пользователями "Яндекса" за год, лидирует развязка ТТК и Ленинградского проспекта. На втором месте находится развязка МКАД и Ленинградского шоссе, на третьем - участок Волгоградского шоссе у ТТК.