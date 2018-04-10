Мажор проехал по оживленному пешеходному переходу на машине со словами "Подвиньтесь"

Мажор "по необходимости" пересек на своем автомобиле переход у железнодорожной платформы "Петровско-Разумовская" в Москве, обращаясь к пешеходам со словами "Дай проехать". Соответствующее видео опубликовано на Instagram-странице
majorka_777_, которая позиционируется как аккаунт золотой молодежи столицы.
На ролике, снятом из салона автомобиля, видно, как машина заруливает в переход, по которому идут десятки людей. Пешеходам приходится расступаться, чтобы не попасть под колеса. Водитель комментирует происходящее фразами "Подвиньтесь" и "Дай проехать". Пассажир, снимающий видео, поясняет, что поездка в толпе людей - "это необходимость".
"Ну а почему бы и не сократить свой путь таким способом? "Подвиньтесь", - озвучивает оператор ролика, двигаясь вместе с водителем авто по Петровско-Разумовскому району", - говорится в подписи к видео. Ролик появился в сети 22 часа назад: интересно, что днем в среду на нарушения ПДД со стороны так называемой золотой молодежи обратил внимание руководитель управления столичной ГИБДД Виктор Коваленко. По данным ТАСС, чиновник подчеркнул, что по каждому такому факту ведомство назначает проверку.
"Безусловно, откровенное пренебрежение правилами дорожного движения и хамство на дороге вызывают резонанс в обществе, ведь все это выкладывается в основном в интернет. Этот негодяй, нарушивший правила, выложил этот ролик и ждет реакции. Реакция будет жесточайшая - по каждому факту, информация о котором появляется в соцсетях или в прессе, сразу назначается служебная проверка", - заявил глава ведомства.