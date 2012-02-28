

Продавцы птичьего рынка жалуются на ненужные павильоны и поборы администрации Рубрики: Животные

Moscow-Live.ru



Птичий рынок перебрался на территорию рынка "Садовод" 14 лет назад, и там до сих пор можно купить практически все, что связано с живностью, а также получить бесплатную консультацию ветеринарной службы. Однако продавцы заявляют, что с территории рынка выживают одиночек, которые держали уникальные сорта рыб, птиц, растений, животных.



"Они не могут заплатить грабительскую аренду павильонов, - говорится в письме. - 270 тысяч рублей за угловые места и 120 тысяч за серединные. Исчезли из продажи куры и поросята редких русских пород. Та же песня и с рыбками российских производителей. Зачем коммерсантам выращивать своих, если можно закупать китайских и сингапурских (с их болезнями)?" Среди услуг, за которые нужно платить даже сотрудникам рынка - туалеты по 20 рублей, в которых нет ни бумаги, ни горячей воды. А возле самого рынка в пятницу, субботу и воскресенье сделали платную парковку - 200 рублей. В феврале там начали строительство новых павильонов, однако выяснилось, что они не предназначены для птичьего рынка. Арендная плата в таких павильонах выросла с 4,5 тысячи рублей за метр до 7 тысяч. Кроме того, необходимо заплатить так называемые "вступные", которые составляют 150 тысяч рублей.



В администрации рынка мужчина с акцентом заявил, что никакой платной парковки и новых павильонов там нет, и опроверг все обвинения, однако отказался назвать свое имя во время разговора. Как выяснил журналист, решивший проверить ситуацию на месте, добраться до рынка непросто, а на его территории развернут чуть ли не автовокзал. От конечной остановки до рынка также идти довольно долго: как сообщил один из водителей, платная парковка с пятницы по воскресенье действительно существует, хотя и стоит не 200 рублей в час, а 200 рублей в день.



По словам журналиста, продавцы рынка утверждают, что вступные взносы действительно существуют и зависят от типа товара и расположения павильона: на "проходном" месте сумма значительно выше и составляет даже не 150, а 600 тысяч. "Если откажешься, тебя просто отсюда выгонят. А у меня еще аренда 60 тысяч. Прибыли почти не остается", - жалуется одна из продавщиц.



Подтвердилась и информация о павильонах: по собственному желанию продавцы торговать в них не хотят, в том числе из-за дороговизны. После очередного назначения "вступных" несколько новичков перешли в магазины в других районах Москвы или пытаются параллельно торговать через интернет.



В администрации рынка полноценных комментариев получить не удалось: старший администратор лишь посоветовал обратиться в пресс-службу. Там, в свою очередь, не захотели объяснять, что такое "вступные" и сколько у них стоит аренда, подтвердив лишь сам факт модернизации помещений. Эксперты утверждают, что поборы на рынках были всегда, однако предприниматели боятся обращаться в полицию, чтобы не попасть в "черный список".



Продавцы птичьего рынка "Садовод" заявляют, что с территории рынка выживают одиночек, которые держали уникальные сорта рыб, птиц, растений и животных. Они также жалуются на поборы со стороны арендодателей, платную парковку, антисанитарию и неудобные павильоны, пишет "Комсомольская правда" Птичий рынок перебрался на территорию рынка "Садовод" 14 лет назад, и там до сих пор можно купить практически все, что связано с живностью, а также получить бесплатную консультацию ветеринарной службы. Однако продавцы заявляют, что с территории рынка выживают одиночек, которые держали уникальные сорта рыб, птиц, растений, животных."Они не могут заплатить грабительскую аренду павильонов, - говорится в письме. - 270 тысяч рублей за угловые места и 120 тысяч за серединные. Исчезли из продажи куры и поросята редких русских пород. Та же песня и с рыбками российских производителей. Зачем коммерсантам выращивать своих, если можно закупать китайских и сингапурских (с их болезнями)?" Среди услуг, за которые нужно платить даже сотрудникам рынка - туалеты по 20 рублей, в которых нет ни бумаги, ни горячей воды. А возле самого рынка в пятницу, субботу и воскресенье сделали платную парковку - 200 рублей. В феврале там начали строительство новых павильонов, однако выяснилось, что они не предназначены для птичьего рынка. Арендная плата в таких павильонах выросла с 4,5 тысячи рублей за метр до 7 тысяч. Кроме того, необходимо заплатить так называемые "вступные", которые составляют 150 тысяч рублей.В администрации рынка мужчина с акцентом заявил, что никакой платной парковки и новых павильонов там нет, и опроверг все обвинения, однако отказался назвать свое имя во время разговора. Как выяснил журналист, решивший проверить ситуацию на месте, добраться до рынка непросто, а на его территории развернут чуть ли не автовокзал. От конечной остановки до рынка также идти довольно долго: как сообщил один из водителей, платная парковка с пятницы по воскресенье действительно существует, хотя и стоит не 200 рублей в час, а 200 рублей в день.По словам журналиста, продавцы рынка утверждают, что вступные взносы действительно существуют и зависят от типа товара и расположения павильона: на "проходном" месте сумма значительно выше и составляет даже не 150, а 600 тысяч. "Если откажешься, тебя просто отсюда выгонят. А у меня еще аренда 60 тысяч. Прибыли почти не остается", - жалуется одна из продавщиц.Подтвердилась и информация о павильонах: по собственному желанию продавцы торговать в них не хотят, в том числе из-за дороговизны. После очередного назначения "вступных" несколько новичков перешли в магазины в других районах Москвы или пытаются параллельно торговать через интернет.В администрации рынка полноценных комментариев получить не удалось: старший администратор лишь посоветовал обратиться в пресс-службу. Там, в свою очередь, не захотели объяснять, что такое "вступные" и сколько у них стоит аренда, подтвердив лишь сам факт модернизации помещений. Эксперты утверждают, что поборы на рынках были всегда, однако предприниматели боятся обращаться в полицию, чтобы не попасть в "черный список".



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