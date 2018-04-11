МЧС предупредило москвичей о резком похолодании и сильном ветре в ближайшие часы Рубрики: Погода





По данным синоптиков, по территории Московской области пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем в ближайшие один-три часа с сохранением в первой половине ночи 11 апреля по области и Москве ожидается усиление северного и северо-восточного ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и резкое понижение температуры воздуха до ноля - плюс пяти градусов. Горожанам рекомендуется быть осторожными и внимательными. Похолодание, дождь, мокрый снег и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МЧС.По данным синоптиков, по территории Московской области пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем в ближайшие один-три часа с сохранением в первой половине ночи 11 апреля по области и Москве ожидается усиление северного и северо-восточного ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и резкое понижение температуры воздуха до ноля - плюс пяти градусов. Горожанам рекомендуется быть осторожными и внимательными.



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