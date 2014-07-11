Патриарх Кирилл предложил сделать Сергиев Посад "русским Ватиканом"

10 марта 2018 г. Жители подмосковного Сергиева Посада пригрозили властям массовой голодовкой

Горожане возмущены неконтролируемым ростом тарифов, переводами земель под свалки, "распилом" бюджетных денег на бессмысленном благоустройстве. Жители обвиняют в происходящем главу Сергиево-Посадского района, а также всю верхушку российской власти.