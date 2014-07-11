Патриарх Кирилл предложил сделать Сергиев Посад "русским Ватиканом"

Реконструкция Сергиева Посада позволит стать городу духовным и историческим центром православия, сообщил на заседании попечительского совета Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его цитирует "Интерфакс"
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"Среди нашей общественности и представителей местной власти стала возникать идея, чтобы попытаться придать городу Сергиев Посад особый статус и провести серьезную реконструкцию города, направленную на сохранение памятников и на создание более благоприятной среды обитания для людей. Подчеркнуть этой реорганизацией особый исторический и духовный статус города", - сказал предстоятель.
Он напомнил, что во многих странах есть города, которые являются духовными центрами, имеющими значение для всего народа как в духовном, так и в историческом смысле. "К примеру, Ватикан является духовным центром для католической всемирной общины, город Кентербери является духовным центром для англиканской церкви", - пояснил патриарх.
Между тем на днях жители города собрались на Красногорской площади перед Троице-Сергиевой Лаврой, чтобы потребовать отставки главы района
Михаила Токарева, который, по мнению граждан, виноват в неконтролируемом росте тарифов, проблемах дольщиков, переводах земель под свалки и "распиле средств" на бессмысленном благоустройстве. Участники мероприятия также раскритиковали действия губернатора области Андрея Воробьева и президента страны Владимира Путина.
Участники митинга напомнили, что недавно губернатор Подмосковья отписал под свалку крупный участок в 55 гектаров рядом с деревней Сахарово. При этом в 2014 году жителям удалось отстоять эти земли, убедив чиновников, что мусорный полигон не может находиться в самой высокой точке района, ниже которой расположены деревни и фермы. В итоговой резолюции жители Сергиева Посада составили перечень требований, и если они не будут выполнены, горожане намерены объявить голодовку прямо у Троице-Сергиевой лавры. "Пусть туристы видят, до чего нас довела власть", - отметили горожане.
Среди других скандалов вокруг города- история Аллеи ветеранов
, которой власти решили пожертвовать ради строительства пешеходной зоны "Дорога к храму" через зеленые насаждения. Еще до проведения конкурса на строительство местная фирма "Девелопмент-Групп" вырубила деревья и начала копать фундамент. А к празднованию 700-летия Сергия Радонежского
в 2014 году ремонт городских улиц и организация пешеходных зон проводилась в кратчайшие сроки и с нарушением технологии, в то время как администрация выделяла деньги, не контролируя качество работ.