Станцию метро "ВДНХ" и площадь перед входом объединят в пешеходный маршрут

Станцию метро "ВДНХ" и площадь перед аркой главного входа в парковый комплекс свяжут пешеходным маршрутом. Об этом заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков. Его цитирует агентство "Москва"
.
По словам Бирюкова, между станцией метро "ВДНХ" и площадью перед аркой главного входа в парковый комплекс поставят удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, разобьют газоны и высадят деревья. Инженерные работы ведутся на площади перед главным входом ВДНХ, а также на четырех прилегающих улицах - Останкинском, 1-м и 2-м Поперечном и Продольном проездах. Эти территории связывают ВДНХ с Музеем космонавтики, скульптурой Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" и гостиницей "Космос". В ходе работ будут заменены инженерные коммуникации и реконструирована контактная сеть для трамваев и троллейбусов. Тротуары в проездах, примыкающих к главному входу ВДНХ, станут просторнее за счет оптимизации ширины полос движения. Также в проездах сделают новые переходы и островки безопасности, а для автомобилистов, общественного транспорта и туристических автобусов оборудуют плоскостные парковки.
На время ремонта перед парадным входом ВДНХ и на тротуарах прилегающих проездов уложены временные деревянные настилы, а вокруг участков ремонта установлены специальные ограждения. Границы площадок обозначены сигнальными огнями, о ремонте предупреждают временные знаки. Для транспорта введены частичные перекрытия проезжей части, полного перекрытия улиц не планируется.
Ранее сообщалось, что в нынешнем году на территории выставки появится музейный город
, который объединит более десятка музеев, расположенных в пешей доступности друг от друга. Одной из основных площадок музейного города станет Музей ВДНХ, где можно будет проследить этапы строительства павильонов ВДНХ, узнать имена художников, скульпторов и архитекторов, которые участвовали в создании выставки, найти фотографии и информацию об истории каждого павильона на территории ВДНХ. Также в комплекс войдет несколько музеев Министерства культуры, в том числе Музей кино
в павильоне 36 недалеко от фонтана Золотой колос".
В 2018 году заработает центр "Космонавтика и авиация": в павильоне "Космос"
можно будет увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир", элементы лунной программы и опытные образцы отечественных самолетов. В музее атомной энергии можно будет увидеть макеты крупнейших в России атомных электростанций. А в павильоне 26, расположенном на Центральной аллее, уже работает экспозиция Политехнического музея "Россия делает сама". Выставка посвящена научным открытиям, изобретениям и инновациям наших соотечественников. Также в состав Музейного города войдут музей "Дом винтажной музыки", исторический парк "Россия — моя история" и другие. В рамках создания музейного города будут приведены в порядок исторические павильоны и фонтаны.