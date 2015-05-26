Станцию метро "ВДНХ" и площадь перед входом объединят в пешеходный маршрут

12 июля 2017 г. Музейный городок появится на ВДНХ в 2018 году

На территории выставки создается музейный город, который объединит более десятка музеев, расположенных в пешей доступности друг от друга. В их числе будут музей ВДНХ, музей кино, центр "Космонавтика и авиация" и другие.