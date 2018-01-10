Деревянный дом купца Виноградова признан выявленным объектом культурного наследия

15 марта 2018 г. Мосгорнаследие остановило незаконные работы в доме начала XIX века на Смоленской площади

В ходе проверки в здании начала XIX века был зафиксирован демонтаж перегородки и напольного покрытия, в здании была сбита штукатурка и расшиты потолки. Разрешение на проведение работ по сохранению не выдавалось.