Деревянный дом купца Виноградова признан выявленным объектом культурного наследия

Деревянный дом купца Виноградова в центре Москвы включен в список выявленных объектов культурного наследия. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе департамента культурного наследия столицы, дом расположен в Крутицком переулке и представляет собой интереснейший образец деревянного зодчества конца XIX века, прекрасно сохранивший свой исторический облик.
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, дом входит в программу многих москвоведческих экскурсий в качестве образца деревянной застройки Крутиц. "Полностью сохранилась не только объемно-пространственная структура дома, но и его фасады, в том числе изящный резной карниз, окантованный зубцами, резная дверь, фронтон в виде кокошника. Подобные постройки крайне редки не только для района Крутиц, но и для Москвы в целом", - заявил Емельянов.
Отмечается, что в будущем дом может быть включен в список объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения этого решения дом находится под охраной государства: запрещен снос, изменение исторического облика здания, а любые ремонтные и реставрационные работы должны проводиться по согласованию с департаментом культурного наследия города Москвы и под контролем его специалистов.
Между тем внимание к зданиям со стороны Мосгорнаследия еще не означает гарантии их сохранности: 5 января на горячую линию ведомства поступил звонок по поводу сноса фабрики торгового дома "Братья А. и С. Ивановы". Сотрудник департамента выдал предписание приостановить незаконные работы, однако активисты "Архнадзора" на следующий день выяснили, что работы продолжаются. В итоге застройщик не только снес фасад
, но и проигнорировал предписание об остановке работ.
А в марте Мосгорнаследие остановило несанкционированные работы в жилом доме с лавками Золотаревой - Финогеновых
. В ходе проверки был зафиксирован демонтаж перегородки и напольного покрытия, в здании была сбита штукатурка и расшиты потолки. В феврале 2018 года Мосгорнаследием был согласован проект приспособления части помещений, однако разрешение на проведение работ по сохранению не выдавалось. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, инициатору работ грозит штраф в размере от 200 тысяч до пяти миллионов рублей.