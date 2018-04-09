Роскомнадзор проверит утечку данных в сети беспроводного интернета в столичном метро

9 апреля 2018 г. Оператор Wi-Fi в московском метро изменит алгоритм авторизации из-за крупной уязвимости

Компания "Максима Телеком" уверяет, что уязвимость уже устранили и хакеры больше не могут отслеживать перемещения пользователей Wi-Fi. Оператор пообещал усилить защиту персональных данных.