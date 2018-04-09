Роскомнадзор проверит утечку данных в сети беспроводного интернета в столичном метро

Компания-оператор Wi-Fi "МаксимаТелеком" готова предоставить специалистам Роскомнадзора информацию, связанную с возможной утечкой персональных данных после получения соответствующего запроса. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе компании.
"МаксимаТелеком" готова предоставить сотрудникам Роскомнадзора все необходимые данные при получении соответствующего запроса. Компания не является оператором персональных данных абонентов. Мы располагаем лишь аудиторными обобщенными данными - пол, примерный возраст, сферы интересов. Сотовые номера, используемые при идентификации согласно российскому законодательству, надежно зашифрованы, причем методом, который исключает их восстановление при любых практически доступных злоумышленнику вычислительных мощностях", - сказали в пресс-службе компании.
В "МаксимаТелеком" подчеркнули, что уязвимость, о которой шла речь в публикациях СМИ, была устранена компанией немедленно
после поступления информации о ее наличии. В настоящее время "МаксимаТелеком" полностью исключила передачу каких-либо аудиторных данных по сети в любом виде, пригодном для чтения или расшифровки.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили о намерении направить запрос компании "МаксимаТелеком" о возможных нарушениях прав пользователей сети в столичном метро после информации об утечке персональных данных. По итогам рассмотрения представленной информации будут приняты решения, в том числе о принятии мер реагирования.
Напомним, в марте программист Владимир Серов обнаружил, что номер телефона на странице авторизации в сети Wi-Fi и цифровой портрет пользователей - примерный возраст, пол, семейное положение, достаток, станции, на которых человек живет и работает, - никак не шифруются. Кроме того, специалисту с помощью этих данных удалось отследить передвижение человека по подземке в реальном времени. В материале издания The Village говорится, что, имея базу незашифрованных данных пользователей, можно потенциально отследить более 10 миллионов телефонов
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