Илья Яшин объявил об участии в выборах мэра Москвы

10 апреля 2018 г. Мундепы без Гудкова обсудили праймериз перед выборами мэра Москвы. Единого кандидата хотят выдвигать от "Яблока"

Участники встречи предложили, чтобы единого кандидата в мэры от демократических сил выдвинули не менее 30 муниципальных депутатов. Победившего в праймериз претендента предлагается выдвинуть в конечном счете от партии "Яблоко".