Илья Яшин объявил об участии в выборах мэра Москвы

Муниципальный депутат Илья Яшин заявил, что зарегистрирует себя в качестве кандидата в мэры Москвы на предстоящих выборах. "Друзья, я решил участвовать в выборах мэра Москвы. Политику Собянина и "Единой России" считаю варварской и хочу изменить эту систему", — сообщил депутат в Twitter.
В видеообращении, опубликованном на YouTube, Яшин заявил, что намерен "развернуть город лицом к людям" и добиться реформ, которые превратят Москву в удобный и комфортный город. Он намерен опереться на муниципальных депутатов из разных районов и Фонд по борьбе с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Яшин добавил, что на выборы он идет "представителем блока демократических сил", и выступил за проведение праймериз, добавив, что он не единственный представитель демократического движения, готовый участвовать в выборах.
На выдвижение Яшина откликнулся бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, заявив, что Яшин, решив участвовать в выборах мэра Москвы, поставил личные интересы выше общественных. "Причем личные интересы даже не столько Ильи, сколько Алексея Навального, полгода уговаривавшего его выступить в пику Гудкову", — написал он в Facebook, констатировав, что объединение демократов вызвано в первую очередь намерением "потопить конкурента".
Ранее муниципальные депутаты и главы муниципальных округов Москвы обсудили процедуру праймериз по выдвижению единого кандидата от демократических сил на выборах столичного мэра. Участникам встречи удалось выработать согласованную процедуру, согласно которой кандидата должны выдвинуть не менее 30 муниципальных депутатов, "чтобы отсечь участие провокаторов". Победившего на праймериз претендента предлагается выдвинуть от партии "Яблоко", а в качестве избирательной комиссии может выступить движение в защиту прав избирателей "Голос".
До этого политик Дмитрий Гудков предложил провести праймериз в несколько этапов. На первом этапе кандидатов должны определить мундепы, а уже после этого предлагается организовать голосование среди москвичей. Выигравшим признается тот, кто победил в двух турах. Если же мнения мундепов и москвичей разделятся, единого кандидата должны выбрать на круглом столе основные демократические силы. Это "Яблоко", "Гражданская инициатива", ПАРНАС, "Открытая Россия" и незарегистрированная партия Алексея Навального.
Идея Гудкова не получила всеобщего одобрения оппозиционеров. Главной претензией стало то, что политик, выступая против муниципального фильтра, фактически предлагает новый его вариант. В результате сразу несколько партий объявили о возможном проведении собственных праймериз. В частности, 5 апреля об этом сообщил зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков, заявив, что в качестве кандидатов в них смогут участвовать не только члены партии, но и лица, подписавшие политический меморандум партии. Голосовать на праймериз смогут как члены "Яблока", так и "лидеры общественного мнения", которых заявят кандидаты, но числом не более 50 человек от каждого из них. Сами праймериз могут состояться в конце апреля или в мае.
Партия "Альянс зеленых" планирует провести праймериз для определения единого кандидата в мэры от экологических организаций. Голосование будет проводиться онлайн и офлайн на специально организованных площадках. Сайт для онлайн-голосования планируется запустить 16 апреля, опрос будет проводиться с 14-го по 21 мая, точки для офлайн-голосования откроют во всех административных округах. Результаты голосования будут подведены 25-26 мая на Московском экологическом форуме.
Партия ПАРНАС поддержала консолидацию демократических сил, назвав в числе таковых, помимо себя, "Гражданскую свободу" и "Яблоко". При этом ПАРНАС готов не только поддержать единого кандидата, который победит на праймериз, но и "взять на себя обязательства по выдвижению".
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