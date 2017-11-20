Московских таксистов обязали оплатить штрафы и выучить английский к ЧМ-2018

Столичный департамент транспорта разработал требования к таксомоторным компаниям, которые будут обслуживать зрителей матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как сообщается на сайте мэрии Москвы
, аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чтобы получить аккредитацию, таксомоторным компаниям нужно соответствовать нескольким обязательным требованиям. Так, водителям необходимо погасить неоплаченные штрафы, кроме того, их автомобили должны быть не старше четырех лет. Кузов московских машин должен быть желтого цвета, подмосковных - белого с желтой и серой полосами.
Такси нужно оснастить опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, разместить в салоне информацию о водителе и тарифах. Таксомоторным компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон и гостиниц.
Кроме того, водителям рекомендуется выучить стандартные фразы на английском языке, чтобы уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. Для водителей созданы специальные памятки, которые содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок. "Наша цель - исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Напомним, к ЧМ-2018 в метро также планируют ввести единый стандарт аудиоинформирования пассажиров, продублировав на английском языке объявления в поездах, указатели и информационные сообщения о правилах поведения. Кроме того, у выходов со станций Кольцевой линии метро, недалеко от станций метро "Библиотека имени Ленина", "Охотный Ряд" и "Лубянка", а также на всех железнодорожных вокзалах и аэропортах появятся мобильные инфостойки
для помощи туристам.
В конце 2016 года сообщалось, что к чемпионату мира в Москве организуют дополнительные выделенные полосы
. Правда, отмечалось, что они будут действовать только в дни матчей, а ездить по ним смогут автобусы с болельщиками. Для организации выделенных полос рассматривались участки улиц в районе стадионов "Лужники" и "Спартак", где пройдут футбольные матчи - Хамовнический Вал и Косыгина, Фрунзенская набережная, Волоколамское шоссе. Также сообщалось, что для перевозки болельщиков могут задействовать автобусы без водителей
, однако сейчас об этом ничего не известно.