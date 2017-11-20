"Дальневосточный экспресс" запустили на Таганско-Краснопресненской линии метро

7 декабря 2017 г. Новый именной состав "Наука будущего" запущен на Кольцевой линии

Именной состав "Наука будущего" на Кольцевой линии состоит из пяти вагонов: "Космос", "Энергия", "Природа", "Медицина" и "Роботы". Поезд украшен портретами российских и британских ученых и изображениями их научных достижений.