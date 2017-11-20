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"Дальневосточный экспресс" запустили на Таганско-Краснопресненской линии метро
11 декабря 2017 г. | Время публикации 11:45
Рубрики: Метрополитен  
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев
В столичном метро прошла церемония запуска тематического поезда "Дальневосточный экспресс", который будет курсировать по Таганско-Краснопресненской линии. Акция приурочена к "Дням Дальнего Востока", стартовавшим в Москве 8 декабря, передает корреспондент ТАСС.

"Я хочу, чтобы больше москвичей знало, что есть Дальний Восток России, что он стремительно развивается. Сегодня 26% иностранных инвестиций, которые приходят в Россию, приходятся на Дальний Восток. Регион стабильно развивается, последние четыре года - примерно в два раза выше среднероссийских показателей. Там образуется десятки тысяч новых рабочих мест, строятся новые предприятия", - сказал на церемонии запуска поезда зампредседателя правительства РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Поезд состоит из восьми вагонов, каждый из которых посвящен одному из дальневосточных регионов - Амурской области, Камчатскому краю, Магаданской области, Приморскому краю, Сахалинской области, Хабаровскому краю, Чукотскому автономному округу и Якутии. Пассажиры экспресса смогут ознакомиться с информацией о туристическом потенциале, гастрономических традициях и социально-экономическом развитии этих субъектов. Также в одном из вагонов размещена информация о программе "Дальневосточный гектар" и мерах государственной поддержки участников этой программы.

"Дальневосточный экспресс" будет курсировать по линии в течение двух месяцев, он стал 28-м тематическим поездом московского метро. Ранее на Кольцевой линии появился состав "Наука будущего", посвященный научным разработкам российских и британских ученых, а также тематический поезд "Россия, устремленная в будущее", посвященный выставке, которая проходила с 4 по 22 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж". На выставке представлены экспонаты, знакомящие посетителей с научным, интеллектуальным и экономическим потенциалом России. Блогеров немало рассмешило то обстоятельство, что поезд, посвященный будущему страны, станет в буквальном смысле слова ходить по кругу.

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